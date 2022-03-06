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Ekonomi Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak
Ekonomi

Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Ticaret Bakanlığının, Türkiye’nin “ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olarak daha tanınır hale gelmesi amacıyla yapacağı çalışmalara ilişkin eylem ve hedefler belirlenirken, bu yıl hizmet sektörlerinin ihracatını artırmak amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 20:46:00 -
Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik bozulmalara rağmen Türkiye ekonomisinin, 2022’de ortaya koyacağı üretim ve ihracat başarılarıyla gücünü ispat etmesi bekleniyor. Bakanlık, bu yıl Türkiye’nin “ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

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