Hizmet İhracatı Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik bozulmalara rağmen Türkiye ekonomisinin, 2022’de ortaya koyacağı üretim ve ihracat başarılarıyla gücünü ispat etmesi bekleniyor. Bakanlık, bu yıl Türkiye’nin “ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.