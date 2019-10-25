Hizmet ihracatı destekle büyüyecek

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatı sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve geleceğe dönük stratejilerini açıkladı. Aycı, Türkiye’nin 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdiğini söyledi.

Teşvik ve birlik talebi

Aycı, devletin 2017 yılında açıkladığı yol haritasından sonra hizmet ihracatı alanındaki destek ve teşviklerini artırmaya başladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hizmet ihracatında küçük bir dokunuş o ay içinde hemen rakamları etkileyebiliyor. Çok hızlı şekilde geri dönebilir. Bu anlamda hizmet ihracatında verilen her bir liranın karşılığını çok büyük bir hızla geri vereceğini düşünüyoruz. Tüm ihracatçılarımızı birliğimize üyeliğe davet ediyoruz. Teşviklerden yararlanabilmeleri için birlik çatısı altına gelmeleri onların önünü açacaktır.”

Hedef 150 milyar $

Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek, “Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir” dedi. Mal ihracatında ülkelerin önüne koyulan kotalar, maliyetler ve regülasyonlar nedeni ile yapılabileceklerinin sınırlı olduğuna işaret eden Aycı, “Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir. Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.