Nasıl bitecek bu çile: Monza 5 milyonun üzerine çıkmıyor: Nelsson sıkıntısı

Fakat İtalyan ekibi, daha önce yapılan 5 milyon euroluk teklifin kesinlikle yükseltilmeyeceğini iletti. Aslında bu rakam onlar için gayet normal. Kulüp tarihinde bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli 12 milyon euroydu: Matteo Pessina (Atalanta): 2023-2024 sezonu