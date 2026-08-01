Nasıl bitecek bu çile: Monza 5 milyonun üzerine çıkmıyor: Nelsson sıkıntısı
Galatasaray'ın yeni sezonda düşünmediği Victor Nelsson, bonservisini istiyor. Bu arada Monza Kulübü de 5 milyon euroluk teklifin kesinlikle yükseltilmeyeceğini iletti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın yeni sezonda düşünmediği Victor Nelsson, bonservisini istiyor. Bu arada Monza Kulübü de 5 milyon euroluk teklifin kesinlikle yükseltilmeyeceğini iletti.
Victor Nelsson'un Galatasaray'daki mukavelesi 30 Haziran 2027'de bitecek. Yani kontratının son senesine girdi. Geçen sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren Danimarkalı stoper, takıma döndü. Ancak iki taraf da yola devam etmeyi düşünmüyor. Monza Kulübü'nün ilgisi ise sürüyor.
Fakat İtalyan ekibi, daha önce yapılan 5 milyon euroluk teklifin kesinlikle yükseltilmeyeceğini iletti. Aslında bu rakam onlar için gayet normal. Kulüp tarihinde bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli 12 milyon euroydu: Matteo Pessina (Atalanta): 2023-2024 sezonu
Ayrıca Monza, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4'lük yabancı kuralının da farkında... Galatasaray'ın yeni transfer hamleleri için Nelsson'u satmak zorunda olduğunu biliyorlar. Sarı-Kırmızılılar, ilerleyen süreçte 5 milyona razı olabilir. Çünkü en kötü senaryoda Nelsson'un alacakları ödenerek gönderilecek!
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