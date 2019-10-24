'Hizmet bütçesi olacak' 2020 bütçesi sunuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi sunumunda, hükümetin kamu maliyesi alanındaki en önemli kazanımlarından birisinin faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltmak olduğunu kaydetti.

Mali alan oluşturularak vatandaşlara hizmet olarak ayrılan kaynak miktarının önemli ölçüde artırılabildiğini dile getiren Oktay, "Bu çerçevede bakıldığında, 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 43,2 iken, 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12,7 seviyesinde kalması öngörülmektedir." diye konuştu.

Vergi harcamalarıyla faiz giderlerini karşılaştırdıklarında da paralel bir görünümün söz konusu olduğunu belirten Oktay, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece bunun 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Bir diğer önemli kazanımın ise borç stokunda hatırı sayılır ölçüde bir düşüşün sağlanması olduğunu vurgulayan Oktay, son 1 yıllık dönemde uygulanan maliye politikalarının iktisadi faaliyeti desteklediğini, cari açık ve enflasyon ile mücadeleye katkı sağladığını dile getirdi. Oktay, "2018 yılında merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirileceğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir. Böylece kamu borçluluğu düşük düzeylerde tutulacaktır. Önümüzdeki dönemde bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3’ün altında kalmasını hedefliyoruz. Bütçe dengesinde öngörülen hedefler çerçevesinde AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının da 2020 yılında yüzde 33,2 seviyesinde gerçekleşmesi ve dönem sonu olan 2022 yılında ise yüzde 32,3 seviyesine inmesi hedeflenmektedir."

Oktay, 2020 yılı bütçesinin, AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan 18. bütçe olduğunu hatırlatarak, 2020 yılı bütçesini Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan ekonomik, mali ve sosyal hedeflerle uyumlu olacak şekilde hazırladıklarını kaydetti.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kalemlerini anlatan Oktay, 2020 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 10,3 artışla 957 milyar, vergi gelirlerinin yüzde 17,5 oranında artarak 785 milyar, vergi dışı gelirlerin ise 172 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

"2020 yılı bütçesi de hizmet bütçesi olacaktır"

Bütçenin, ekonomide öngördükleri, "dengelenme, disiplin ve değişim" yaklaşımına uygun olarak hazırlandığına işaret eden Oktay, "Dengelenme çerçevesinde elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşımın kalıcı olarak tesisi 2020 yılı bütçesinin temel amacıdır." dedi.

Bütçenin sağlam ve sürdürülebilir gelirlere dayanması, toplanan gelirlerin ise vatandaşa hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasının en temel öncelikleri olacağını vurgulayan Oktay, "2020 yılı bütçesi de önceki yıllarda olduğu gibi bir hizmet bütçesi olacaktır. Bütçedeki kaynaklarımız büyük ölçüde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacaktır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı azalırken vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

Bu çerçevede eğitime ayrılan kaynağın, 2020 yılında 176,1 milyar liraya çıkarılacağını dile getiren Oktay, böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 16,1'ini tek başına eğitime ayırdıklarını söyledi. Oktay, "Ayırdığımız bu bütçeyle eğitimin her kademesinde niteliğin artırılmasına yönelik; tekli eğitime geçilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki ve teknik eğitim atölye ve laboratuvarlarının modernizasyonu, tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yapacağımız yatırımlar 2020 yılında ön plana çıkacaktır." diye konuştu.

Oktay, 2020 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamaya devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda tahsis edilen ödenek tutarının 26,4 milyar lira olacağını söyledi.