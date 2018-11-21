Hizmet ağını dört koldan genişleten bakanlık oldu

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhuriyetin 100. yılında ulaşım ve altyapı alanındaki hizmetlerle dünyayla rekabet eden müreffeh bir Türkiye’ye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin, hükümetin stratejik açıdan önem verdiği konuların başında geldiğini dile getiren Turhan, şu mesajları verdi:

Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefine ulaşabilmesi için Bakanlık olarak azim ve gayretle çalışıyoruz. Son olarak milletimizin göğsünü kabartan dünyanın en büyük havalimanını açtık. İstikbalimizin mihenk taşı olacak bu ve benzeri eserleri, Türk mühendis ve işçilerimizin emek ve becerileriyle inşa ettik. Böylece daha güçlü bir şekilde Türkiye’yi yarınlara taşıyoruz.

Projelerimizi hayata geçirirken sadece bütçe kaynaklarını değil, aynı zamanda alternatif finans modellerini kullanarak özel sektör kaynaklarını da ekonomiye kazandırıyoruz. Bu sayede sektörleri rekabete açıp yeni istihdam fırsatları oluşturuyoruz.

Karayolları ulaştırma ağının ana omurgasını oluşturuyor. Ülkemizin her köşesine ulaşımı sağlayan devlet ve il yollarında fiziki ve geometrik standartları yükselttik, akıllı ulaşım sistemlerini tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık. Bunun yanında özel önem verdiğimiz otoyol ve bölünmüş yollardaki çalışmalarımızla ülkenin ulusal ve uluslararası koridorlarını güçlendirdik. Bu sayede vatandaşların hayatını kolaylaştırıp kazaları azalttık. Seyahat mesafe ve sürelerinin kısalmasıyla önemli miktarda yakıt ve iş gücü tasarrufuyla ekonomiye katkı sağladık.

Demiryollarını geliştirmeyi yeniden devlet politikası haline getirdik. Ekonomiye katkı sağlayıcı demiryolu yatırımlarıyla, lojistik altyapı ve ve faaliyet alanlarını geliştirdik.

Havayolu taşımacılığını serbestleştirerek rekabete açtık. Bunun neticesinde ucuzlayan bilet fiyatlarıyla havayolunu halkın yolu haline getirdik. Hava taşımacılığının gelişmesiyle hava ulaşım ağını ülke geneline yaydık.

Yurt dışında 300’den fazla uçuş noktasına erişerek bu ülkelerle turizm ve ticareti geliştirdik. Milli havayolu şirketimiz THY’nin dünya markası haline getirmenin de gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olacak İstanbul Havalimanı ile marka değeri katlanarak artacak. İstanbul Havalimanı ayrıca, ülkemizi doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında önemli bir transit merkezi haline getirecek.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de denizlerin insanlığın vazgeçemeyeceği hayat alanı olduğu bilinciyle sektörü destekleyici birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Bakanlık olarak vatandaşları daha iyi ulaşım altyapıları ile buluşturmanın yanı sıra çağımızda adeta temel ihtiyaçlar arasına girmiş olan haberleşme imkânlarını da geliştirdik.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen siber güvenlik altyapıları sayesinde, elektronik işlemlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini, vatandaşların dijital hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmasını sağladık.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkenin her noktasını daha kısa sürede, daha ekonomik olarak ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Böylece her bölgede sosyal ve ekonomik kalkınmanın dengeli bir biçimde dağılımına katkı sağladık.

Bakanlığın 2019 bütçesini, geçen yıla göre yüzde 26 arttırdık. Dünyada ilk kez karayolu ve metroyu barındıran üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni, 11 ayrı metro hattının entegre olmasıyla 6,5 milyon vatandaşımız kullanacak.

YHT ile 2009’da konforlu, hızlı ve modern tren yolculuğunu ülke nüfusunun yüzde 40’ına ulaştırdık. YHT ile bugüne kadar 44 milyon yolcu taşındı.

Tarihi İpek Yolu’nu, Demir İpek Yolu’na çevirdik. Geçen yıl işletmeye açılan bu koridor, yük taşımacılığıyla ihracatçıya ve sanayiciye hizmet veriyor.

Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasındaki 13,6 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşan Marmaray’ın 2013’te hizmete almıştık. Gebze-Pendik arası 20 kilometre, Pendik-Ayrılıkçeşme arası 24 kilometre, Kazlıçeşme-Halkalı arası 19 kilometre, çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı başında bu kesimleri işletmeye açmayı hedefliyoruz.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 kilometre ve 9 istasyondan ibaret olup yüzde 23’lük fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020’de tamamlamayı hedeflemekteyiz.

Havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyümemiz söz konusu. 2023 vizyonu doğrultusunda havacılık sektöründeki faaliyetleri, uzay teknolojileri ayağını da kapsayacak şekilde genişlettik.

Havalimanı sayısını yüzde 115, terminal kapasitesini yüzde 486, uçuş yollarını yüzde 59, uçak sayısını yüzde 219, koltuk kapasitesini yüzde 254, kargo kapasitesini yüzde 550, yurt dışı uçuş noktasını yüzde 427 arttırdık. Bugün 7 merkezden 56 havalimanına uçmanın mümkün hale geldi.

Kanal İstanbul projesinin etüt proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Projeyle ilgili imar planı çalışmaları son aşamaya geldi. Projenin yapım ve işletmesine yönelik finansal model çalışmaları ile yapım ihale şartnamelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.