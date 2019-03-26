Hızlı kilo vermenin yolları kilo almamak için ne yapmalı

Daha kolay ve hızlı kilo vermek mi istiyorsunuz? Havalar ısındı bahar geldi yaza kilolarınızdan kurtulmuş bir vaziyette mi girmek istiyorsunuz? Kilolu değilim ancak kilo alırım diye mi korkuyorsunuz. Hızlı kilo vermenin yolları nelerdir mi diyorsunuz? İşte bu haber tam sizin tüm kilo ile ilgili sorularınıza cevap verecek. Kilo vermenin çok daha iyi bir yolu vardır. Kilonuz hormonal olarak düzenlenir. Kilo vermek için gerekli. Son 5 kilo diyeti nasıl yapılır? Son 5 kilo diyetinden hangi öğünde hangi yiyecekler yenilmeli?

Hızlı kilo vermenin yolları nelerdir?

Kilo vermenin çok daha iyi bir yolu vardır. Kilonuz hormonal olarak düzenlenir. Kilo vermek için gerekli olan tek şey, vücudunuzun yağ depolayan hormonunu, yani insülini azaltmaktır. Bu sayede evde kolayca kilo verebilirsiniz. Sizlere oldukça etkili ve pratik bir kilo verme programı hazırladık; Size sunduğumuz program şunları sağlayacaktır:

İştahınızı önemli ölçüde azaltacak Aç kalmadan hızlı kilo vermenizi sağlayacak. Aynı zamanda da genel olarak sağlığınızı iyileştirecektir. İşte hızlı kilo vermek için 3 basit ve etkili adım.

1. Şeker ve Nişasta (Karbonhidrat) Tüketimini Kesin

Kilo vermek için en önemli şey; şeker ve nişasta (karbonhidratlar) tüketimini azaltmak veya tamamen durdurmaktır.

Bunu yaptığınızda, açlık hissi azalır ve daha az kalori alırsınız.

Artık vücudunuz enerji için karbonhidrat yakmak yerine, depolanmış yağları yakmaya başlar.

Karbonhidratı kesmenin bir diğer faydası ise, insülin direnci seviyenizi düşürerek böbreklerinizin vücudunuzdaki gereksiz sodyum ve suyu atmasını sağlamaktır.

Metabolizmanız, vücudunuzdaki şişkinliği ve su ağırlığını azaltır. Bu şekilde beslenildiği takdirde, ilk haftada hem vücut hem de su ağırlığınızdan 4.5 kiloya kadar kilo kaybını rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz (bazen daha fazla). Bilimsel bir araştırmadan alınan aşağıdaki grafik, aşırı kilolu veya şişman kadınların uyguladıkları iki farklı diyet çeşidinin etkilerini göstermektedir.

Grafik, düşük karbonhidrat diyeti ile az yağlı diyet yapanlarda verilen kilo seviyelerini karşılaştırmaktadır. Düşük karbonhidrat diyeti yapan grup doyana kadar yemek yemiş, az yağlı diyet yapan grup ise limitli kalori almıştır. Başka bir deyişle aç kalmışlardır. Basitçe anlatmak gerekirse, karbonhidratı kesmek vücudunuzun otomatik olarak yağ yakmasını sağlayacaktır.

2. Bol bol protein, yağ ve sebze tüketin

Her öğününüz bir protein kaynağını, bir yağ kaynağını ve düşük karbonhidratlı sebzeleri içermelidir. Yemeklerinizi bu şekilde oluşturmak, günlük aldığınız karbonhidrat miktarını 20 ila 50 gram aralığına otomatik olarak getirecektir.

Protein içeren besinler nelerdir?

Et:Sığır eti, tavuk, kuzu, vb. Balık ve Deniz Ürünleri: Somon balığı, alabalık, karides vb. Yumurta: Yumurtayı sarısı ile beraber tüketmek en faydalısıdır. Bol miktarda protein tüketmenin önemi küçümsenemez. Proteinli yiyeceklerin, metabolizmanızın enerji tüketimini günde 80 ila 100 kalori ile arttırdığı kanıtlanmıştır. Proteinli besinler aynı zamanda yemek yeme isteğini ve sevdiğimiz yiyeceklere olan takıntılarımızı % 60 oranında azaltabilir. Gece yarısı atıştırma isteğini ise yarı yarıya azaltabilir. Sadece beslenmenize protein içeren yiyecekler eklemek, otomatik olarak günde 441 kalori daha az almanızı sağlar. Kilo vermek söz konusu olduğunda, protein temelli beslenme oldukça önemlidir.

Düşük karbonhidratlı sebzeler nelerdir ?

Brokoli

Karnıbahar

Ispanak

Domates

Süs Lahanası

Brüksel Lahanası

Lahana

İsviçre Pazısı

Marul

Salatalık

Tüm liste

Tabağınızı düşük karbonhidratlı sebzelerle doldurmaktan çekinmeyin. Gün içerisinde bu sebzelerden çok fazla yeseniz bile 20-50 gram karbonhidrat alımından öteye gidemezsiniz.

Çoğunlukla et ve sebzeye dayalı bir beslenme, sağlıklı olmanız için gereken tüm lif, vitamin ve mineralleri içerir.

Sağlıklı Yağ Kaynakları

Zeytin Yağı

Hindistan Cevizi Yağı

Avokado Yağı

Tereyağı

Günde 2-3 öğün yemek yiyin. Öğleden sonra kendinizi acıkmış hissederseniz, 4. öğünü ekleyin.

Yağ tüketmekten çekinmeyin. Aynı anda hem düşük karbonhidratlı hem düşük yağlı diyet yapmaya çalışmak bir anlamda başarısızlığa davetiye çıkarır. Sizi mutsuz eder ve diyet programınızı bırakmanıza sebep olur.

Öğünlerinizi nasıl oluşturabileceğinizi görmek için, bu düşük karbonhidratdiyeti planına ve bu linkteki 101 sağlıklı düşük karbonhidrat tarifi listesine göz atın.

Son 5 kilo diyeti nasıl yapılır?

Bahara tam olarak girdiğimiz şu günlerde, yaza hazırlık için kilo verme telaşı da yavaş yavaş başladı. Bugün bahsedeceğimiz diyet o son 5 kiloyu bir türlü veremeyenler için. Siz de kalan son 5 kiloyu veremiyorsanız, diyet listesine bir göz atın. Son 5 kilo diyetini 5 günden fazla yapmayın ve bir uzman onayı almadan da sakın başlamayın. Unutmayın her diyet herkese uygun değildir. Vücudunuzun ihtiyaçları belirlenerek hazırlanan diyet listeleri her zaman daha etkilidir.

Bu diyeti herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler yapmalı. Protein ağırlıklı bir beslenme içeren son 5 kilo diyetini yaparken bolca su içmeyi ve günde 30 dakika da olsa egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

1 günlük örnek liste

Sabah: 1 su bardağı kefir, 1 küçük boy muz, 5 adet ceviz

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay ve 2 adet kuru kayısı

Öğle: 1 kase nohut, göbek ve havuç ile hazırlanmış salata, 1 adet haşlanmış yumurta

Ara öğün: 1 fincan filtre kahve (dilerseniz süt ilave edebilirsini) ve 3 adet hurma

Akşam: 1 posriyon ızgara köfte, yeşil salata, 1 dilim tam buğday ekmeği.