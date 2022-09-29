Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’nın galası Kanyon’da gerçekleşti

MinikaGO ekranlarının en sevilen çizgi dizilerinden Hızlı Ayaklar, 2 yıl süren bir çalışmanın ardından Ammar Gündüz’ün un yapımcılığı ve Türk Telekom’un katkılarıyla beyaz perdeye taşındı. Filmin galası 28 Eylül Çarşamba akşamı özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca filmin yapım ekibi, Turkuvaz Medya Grubu çalışanları ve çocukları, Türk Telekom’un özel davetlileri, Minika sosyal medya kampanyasından bilet kazanan izleyiciler, basın mensupları, sinema dünyasının önemli temsilcilerinin de katıldığı galada çocuklar için hazırlanan oyun istasyonları büyük ilgi gördü. Hediye çarkı, zıplama ölçer, olimpiyat şampiyonu fotoğraf alanında çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi ve çeşitli hediyeler kazandı. Film boyunca Ali’nin maceralarına kahkahalarıyla eşlik eden çocuklara çıkışta hediye paketleri dağıtıldı. Galanın en etkileyici anlarından biri ise, İstiklal Marşımızın çaldığı Olimpiyat sahnesinde tüm salonun ayağa kalkarak eşlik etmesiydi.

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda, yapım sürecinde çocukların da söz sahibi olduğu ilk çocuk projesi. 50 çocuktan oluşan fokus grup filmle ilgili değerlendirmelerini yapmış ve film onların yorumları doğrultusunda son halini almıştı. Galaya özel olarak davet edilen bu çocuklar, kendilerinin de dahil olduğu filmi aileleriyle birlikte beyaz perdede izlemenin keyfini yaşadı.

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ nın ilgi çekici hikayesi şöyle;

Kendi branşında yıldız adayıyken yaşadığı sakatlık sonucu sporu bırakmak zorunda kalan Ali pistlere veda edip bir spor mağazasında çalışmaya başlar. Ancak eski hocası Akif’in mağazaya gelmesiyle Ali’nin hayatı birden değişir. Akif Hoca, Karadeniz’de yaşayan ve Ali’nin spora geri dönmesini sağlayabilecek tek kişiden bahseder. Ali hem kendi potansiyelini keşfetmek hem de herkesi küçümseyen, dönemin yıldız sporcusu Justin Carter’a meydan okumak için İstanbul’dan Karadeniz’in yemyeşil yaylalarına heyecan verici bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onun hayal ettiğinden çok daha çetin ve öğretici olacaktır. İstanbul’a geri döndüğünde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Artık Ali’nin tek amacı milli formayı giymek, Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktır.

Çocuklara hayallerinin peşinden koşma konusunda cesaret veren Hızlı Ayaklar:Olimpiyat Yolunda azim, kararlılık ve disiplinle başarılamayacak hiçbir şey olmadığını da gösteriyor.

Minika’nın yapımcılığında, Çağrı Cem Bayraklı tarafından yönetilen film, 60 kişilik ekip tarafından hazırlandı. Film için 100 karakter, 800’e yakın 2D ve 3D mekan tasarlandı. 2D animasyonu ToomBoomHarmony’de yapılan film, Türkiye’de ve Dünyada her iki yapım tekniğinin bir arada kullanıldığı nadir örneklerden biri olma özelliğini taşıyor.