Hızlı algılama özelliğine sahip yapay deri teknolojisi geliştirildi
Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, hızlı algılama özelliğine sahip yapay deri teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu.
Singapur Ulusal Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, hızlı algılama özelliğine sahip yapay deri teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen yeni teknolojinin, dokunmayı insanlardan 1.000 kat daha hızlı algılayabildiği belirtildi.
Teknolojinin geliştirilmesi için Intel'in Loihi işlemcisini kullandıklarını dile getiren araştırmacılar, geliştirilen yeni teknoloji ile birlikte gelecekte çıkacak robotik teknolojilere yardımcı olmayı hedefliyor.