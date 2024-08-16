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Kadın - Aile Hızla göbek eriten nane kürü! Sakın unutmayın: O saatler arasında Bunları mutlaka yapın! Eklemek yeterli
Kadın - Aile

Hızla göbek eriten nane kürü! Sakın unutmayın: O saatler arasında Bunları mutlaka yapın! Eklemek yeterli

Yeniakit Publisher
2024-08-16 20:09:00 - 2024-08-16 23:51:19
Hızla göbek eriten nane kürü! Sakın unutmayın: O saatler arasında Bunları mutlaka yapın! Eklemek yeterli

Ne yaparsanız yapın gitmek bilmeyen göbeğiniz mi var? Sizde pek çok kadın gibi göbeğinizden kurtulamayanlardansanız sizler için göbek eriten harika bir doğal tarifimiz var. Tarifin yer alan detayı dikkat çekti. Duyan satın almaya başladı.

Bir türlü kurtulamadığınız göbek yağlarının çözümünün mutfağınızda olduğunu biliyor muydunuz? Hem masrafsız hem uğraşsız bir tarif uygulayarak kısa zamanda göbeğinizden kurtulabilirsiniz. Hemen hemen her evde bulunan, elimizin altı malzemelerle kolayca düz bir karnınız olabilir.Gelelim yapılışı kolay ve çok ama çok ekonomik olan tarifimize.

Malzemeler

*4 dal fesleğen

*1 adet limon

*4 dal nane
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*250 gram yoğurt

Hazırlanışı

Nane ve fesleğeni ince ince kıyın. Limon suyunu ve yoğurdu
kıydığınız yeşilliklerin içerisine ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız
karışımı gece uyumadan 3 saat kadar önce ara öğün olarak tüketin. Bu kürü,
haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

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