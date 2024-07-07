Hizbullah'tan katil İsrail'e ağır darbe

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin füzelerle hedef alınarak vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının cesur ve onurlu direnişine destek vermek amacıyla" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail, Hizbullah mensubu Attar'ı öldürdü

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın hava savunma gücünde önemli bir uzman olarak kabul edilen Meysem Mustafa el-Attar'ın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Attar, Hizbullah'ın hava savunma güçlerinin önemli ve deneyimli bir üyesi olduğu ve aynı zamanda İsrail'e yönelik çeşitli saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ifade edildi.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada da 1991 doğumlu Attar'ın öldürüldüğü doğrulandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinin Şaat beldesinde İsrail insansız hava aracının düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 361'e ulaştı.

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