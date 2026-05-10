Ocak, fırın, buzdolabı ve... Temizliğe yanlış odadan başlıyor olabilirsiniz!
Temizliğe yanlış odadan başlıyor olabilirsiniz uyarıları art arda geliyor...
Evin temizliğine hangi odadan başlanması gerektiği, hem zamandan tasarruf etmek hem de daha etkili sonuç almak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Uzmanlara göre temizliğe belirli bir odadan başlamak, hijyen ve pratiklik açısından en doğru yöntem olarak öne çıkıyor.
Profesyonel temizlik uzmanı Isabella Flores, temizliğe hangi odadan başlanması gerektiğini açıkladı.
Uzman, mutfağın evde en fazla yüzeye sahip alan olduğunu belirtiyor. Tezgahlar, dolap kapakları, ocak, fırın, buzdolabı ve lavabo gibi birçok farklı noktanın düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca yağ birikintileri, yemek kalıntıları ve çapraz bulaşma riski nedeniyle mutfak, sağlık açısından da en fazla dikkat edilmesi gereken alanların başında geliyor.
Uzmanlara göre temizliğe mutfaktan başlamak psikolojik açıdan da önemli avantajlar sağlıyor. Günlük hayatın en yoğun kullanılan alanlarından biri olan mutfağın temizlenmesi, evin genel görünümünü kısa sürede değiştiriyor. Bu da kişiye somut bir başarı hissi vererek diğer odaların temizliği için motivasyon sağlıyor.
Mutfaktan sonra temizlenmesi önerilen ikinci alan ise banyolar. Hijyen açısından büyük önem taşıyan banyolar genellikle kısa sürede toparlanabildiği için, temizliğin erken aşamalarında tamamlanması evin daha ferah ve düzenli görünmesine yardımcı oluyor. Özellikle misafir ağırlanacak günlerde banyo temizliği öncelikli görülüyor.
Banyoların ardından salon ve oturma odaları temizlenmeli. Gün içinde en fazla kullanılan bu alanlarda dağınık eşyaların toplanması, battaniyelerin katlanması, sehpa ve mobilyaların tozunun alınması öneriliyor. Sonrasında yatak odaları düzenlenerek genel temizlik tamamlanabiliyor.
Uzmanlar, hangi odaya başlanırsa başlansın her odada aynı sıranın izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Temizlik her zaman yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı. Önce raflar, dolap üstleri ve masa yüzeyleri temizlenmeli; süpürme ve silme işlemi ise en sona bırakılmalı. Böylece üst yüzeylerden dökülen toz ve kırıntılar tek seferde temizlenebiliyor.
Temizlik sırasında yapılan en yaygın hatalardan biri, bir odayı bitirmeden başka bir odaya geçmek. Bu durum hem zaman kaybına yol açıyor hem de işin tamamlanmasını zorlaştırıyor. Ayrıca evde en çok kullanılan alanların göz ardı edilmesi de sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.
Temizliği kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin önceden hazırlanması öneriliyor. Temizlik ürünleri, bezler, süpürge ve diğer ekipmanların el altında bulunması, sürecin kesintisiz ilerlemesini sağlıyor. Bunun yanında bir kontrol listesi hazırlamak, hangi alanların temizleneceğini planlamaya ve işleri daha sistemli yürütmeye yardımcı oluyor.
Uzmanlara göre her zaman detaylı bir dip köşe temizliği yapmak gerekmiyor. Bazı günlerde hızlı bir toparlama yeterli olabilir. Ancak düzenli bir plan ve doğru sıralama sayesinde ev temizliği hem daha kısa sürede tamamlanabiliyor hem de çok daha verimli hale geliyor.
