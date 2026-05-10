İstanbul'un İSKİ'si varsa Eskişehir'in ESKİ'si var CHP'li belediyeler beceriksizlikte yarışıyor

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li belediyeler sıfır hizmet ve beceriksizlik konusunda birbirleriyle yarışıyor. İstanbul halkı İSKİ’den dert yanarken şimdi de Eskişehir’in ESKİ’si halkı mağdur ediyor. Taşarak mahallenin karayolunu kapatan baraj yüzünden bazı evlerin bahçesi su ile doldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) idaresindeki Aşağı İçme Suyu Barajı taşarak mahallenin karayolunu kapattı, bazı evlerin bahçesi su ile doldu.

Odunpazarı ilçesi Aşağı Ilıca Mahallesi’nde bulunan ve 2008 yılında yapımı tamamlanan Eskişehir Aşağı Ilıca İçme Suyu Barajı, yaklaşık 15 gün önce sağanak yağışlar sonrasında taştı. Taşan sular mahallenin girişinde bulunan karayolunu kapatırken, bir müstakil evin bahçesi yaklaşık 20 santimetre yüksekliğinde su ile doldu.

Mahallelinin iddiasına göre yağışlar sonrası taşma ihtimaline karşı barajın sorumlusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü'ne durum bildirilse de herhangi bir çalışma ya da önlem alınmadı. Mahalleli araçlarını girişte bırakarak dağdan tırmanarak evlerine ulaşmaya çalışıyor. Suyun bazı elektrik panoların yaklaşması ise olası tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Evinin önü su ile dolan 70 yaşındaki Ali Önder, "6 senedir buradayım ama şu anda mağduruz. Her yerimize su girdi, evimize girmek üzere, bir karış daha yükselirse içeri girecek. Yetkililere ve herkese söyledik ama bir önlem alınmadı. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız, neden kimse bir şey yapamıyor?

Bir haftayı geçti durum böyle. Su yükselmeden önce yetkililere barajın kapaklarını açın yarın su yükselir buraya girer dedim, tamam önlem aldık dediler ama nerede önlem. Yol kapandı, yukarıdan dağdan yayan giriyoruz.

Hanımım rahatsız, gelirken üç sefer düştü, kolu bacağı kırılsa ne yapacaktık? Burası su altında kaldı, komple. Belediye ve valiliğe gidip her şeyi söyledik ama Kırka'nın tarlasına su girer diye kapakları açtıklarını söylüyorlar. Bir daha yağmur yağarsa sular yine dolar, bu sefer evimiz komple yıkılır.

Buranın yapılırken istimlakla bir ilgisi yok, patronun tapulu malı burası. Şu anda bodrum katı su doldu, evin altında kalmaktan korkuyoruz. Gece burada kalıyoruz ama aşağıda değirmen ve trafo var, yarın orası da suyla dolduğu zaman her yeri elektrik çarpacak" dedi.

