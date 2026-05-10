250 bin haneyi etkileyebilir! O internet şirketi iflasın eşiğinde

İngiltere’de yüz binlerce eve fiber internet hizmeti sunan Pulse Fibre Limited için alarm zilleri çalıyor. Borcun kısa sürede 2,7 milyon sterline çıkması, olası internet kesintisi endişesini büyüttü.

İngiltere telekom sektöründe dikkat çeken bir kriz yaşanıyor. Özellikle yeni konut projelerine fiber internet altyapısı sağlayan Pulse Fibre Limited’in ciddi mali darboğaza girdiği ve kayyum sürecine yaklaşabileceği konuşuluyor.

250 binden fazla haneye geniş bant internet hizmeti veren şirketin borcu kısa sürede 1,6 milyon sterlinden 2,7 milyon sterline yükseldi. Sektör kaynakları, bu hızlı artışın arkasında yüksek faizli finansman modelleri ve bozulan nakit akışının bulunduğunu belirtiyor.

 

İNTERNET KESİNTİSİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Şirketin özellikle yeni yerleşim alanlarında kurduğu bağımsız fiber altyapı sistemi, krizi daha da kritik hale getiriyor. Uzmanlara göre olası bir iflas durumunda kullanıcıların farklı internet sağlayıcılarına geçiş yapması kolay olmayabilir. Bu da binlerce hanede internet erişim sorunlarının yaşanabileceği anlamına geliyor.

Özellikle yüzde 12 faizli dönüştürülebilir kredi anlaşmalarının şirket üzerindeki mali baskıyı artırdığı ifade edilirken, sektörde benzer risk taşıyan başka firmaların da bulunduğu belirtiliyor.

 

TELEKOM SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Pandemi sonrası hızla büyüyen alternatif internet sağlayıcılarının önemli bir bölümünün ağır borç yükü altında olduğu değerlendiriliyor. Daha önce Gigaclear ve G Network gibi şirketlerin de benzer finansal sorunlarla gündeme geldiği biliniyor.

Uzmanlar, İngiltere’de alternatif telekom şirketlerinin toplam borcunun 9 milyar sterlini aştığını ve sektörde yeni iflas dalgalarının kapıda olabileceğini ifade ediyor. Yaşanan gelişmeler, dijital altyapının geleceği konusunda da ciddi soru işaretleri doğuruyor.

