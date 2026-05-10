250 bin haneyi etkileyebilir! O internet şirketi iflasın eşiğinde

Özellikle yüzde 12 faizli dönüştürülebilir kredi anlaşmalarının şirket üzerindeki mali baskıyı artırdığı ifade edilirken, sektörde benzer risk taşıyan başka firmaların da bulunduğu belirtiliyor.

TELEKOM SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Pandemi sonrası hızla büyüyen alternatif internet sağlayıcılarının önemli bir bölümünün ağır borç yükü altında olduğu değerlendiriliyor. Daha önce Gigaclear ve G Network gibi şirketlerin de benzer finansal sorunlarla gündeme geldiği biliniyor.

Uzmanlar, İngiltere’de alternatif telekom şirketlerinin toplam borcunun 9 milyar sterlini aştığını ve sektörde yeni iflas dalgalarının kapıda olabileceğini ifade ediyor. Yaşanan gelişmeler, dijital altyapının geleceği konusunda da ciddi soru işaretleri doğuruyor.