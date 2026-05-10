  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okan Buruk dünya tarihine geçti! Bunu başaran ilk ve tek futbol adamı! CHP'li isimden şok açıklama! 'Böcek ailesi tam bir böcekmiş' Önce inkâr etti şimdi ‘öderiz’ diyor: CHP’de Mercedes krizi büyüyor! Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan 'Hedefe Kilitlendik Emir Bekliyoruz!' Türkiye prangalarını parçalıyor: Yerli dev GÜÇHAN, ABD’ye meydan okuyor Belediye başkanının katili karısı çıktı! CHP'de rüşvet ve usulsüzlük depremi: "Adaylık ücreti" ve "kayıt dışı para" itirafları ortalığı karıştı Alman sanayisinde büyük çöküş! Motorinde Dev İndirim!
Siyaset ‘Tam bir kepazelik!’ Ertuğrul Kaya’dan Özgür Özel’e VIP araç tepkisi
Siyaset

‘Tam bir kepazelik!’ Ertuğrul Kaya’dan Özgür Özel’e VIP araç tepkisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Tam bir kepazelik!’ Ertuğrul Kaya’dan Özgür Özel’e VIP araç tepkisi

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, paylaşımında yıllardır iktidarı “israf, şatafat ve makam saltanatı” üzerinden eleştiren CHP yönetiminin bugün lüks makam aracı tartışmasında sergilediği tutumun ciddi bir çelişki olduğunu belirtti.

 HABER MERKEZİ 

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmaları kapsamında köşeye sıkışan CHP lideri Özgür Özel skandal açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen 170 bin Euro’luk VIP araç tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, muhalefet cephesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanı’nın söz konusu harcamayı “Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine girer” ifadeleriyle savunmasına, ittifak ortaklarından sert tepki geldi. DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, paylaşımında yıllardır iktidarı “israf, şatafat ve makam saltanatı” üzerinden eleştiren CHP yönetiminin bugün lüks makam aracı tartışmasında sergilediği tutumun ciddi bir çelişki olduğunu belirtti.

 

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, “Yıllarca AK Parti belediyelerini israfla suçlayan CHP’nin bugün 170 bin Euro’luk VIP lüksünü savunması büyük bir çelişkidir. Uşak halkının hizmetine harcanması gereken kaynakların bir makam aracına aktarılması kabul edilemez. Bunu ‘devletin bir cebinden alınıp diğer cebine konulması’ şeklinde açıklamak ise kamuoyunun aklıyla alay etmektir” ifadelerine yer verdi.

 

BELEDİYELER KİŞİEL KONFOR ALANI DEĞİL

Açıklamasında belediyelerin kişisel konfor alanı olmadığına dikkat çeken Milletvekili Ertuğrul Kaya, “Bu devletin belediyeleri hiçbir siyasi partinin ya da genel başkanın şahsi kasası değildir. Milletin vergileriyle oluşan bütçenin önceliği vatandaşın ihtiyaçlarıdır. Lüks araç harcamalarını normalleştirmeye çalışmak, CHP’nin yıllardır savunduğu tasarruf söylemiyle açıkça çelişmektedir” dedi.

 

ŞEFFAFLIK VE TASARRUF İLKESİNE RİAYET ÖNEMLİ

Açıklamasının devamında kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve tasarruf ilkesinin önemine dikkat çeken Kaya, “Devletin, milletin emaneti olan kaynakların siyasi makamların konfor alanına dönüştürülmesine sessiz kalamayız. Bugün bir kez daha görüyoruz ki devletin imkanlarının keyfi kullanımı hangi siyasi yapı tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Bu anlayış, vatandaşın güvenini zedeler” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li isimden şok açıklama! 'Böcek ailesi tam bir böcekmiş'
CHP'li isimden şok açıklama! 'Böcek ailesi tam bir böcekmiş'

Siyaset

CHP'li isimden şok açıklama! 'Böcek ailesi tam bir böcekmiş'

Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki
Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki

Gündem

Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki

İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama
İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama

Ekonomi

İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama

CHP'den skandal vaat: Belediye başkanlarına dokunulmazlık zırhı
CHP'den skandal vaat: Belediye başkanlarına dokunulmazlık zırhı

Gündem

CHP'den skandal vaat: Belediye başkanlarına dokunulmazlık zırhı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23