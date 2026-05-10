‘Tam bir kepazelik!’ Ertuğrul Kaya’dan Özgür Özel’e VIP araç tepkisi

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmaları kapsamında köşeye sıkışan CHP lideri Özgür Özel skandal açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen 170 bin Euro’luk VIP araç tartışmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, muhalefet cephesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanı’nın söz konusu harcamayı “Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine girer” ifadeleriyle savunmasına, ittifak ortaklarından sert tepki geldi. DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, paylaşımında yıllardır iktidarı “israf, şatafat ve makam saltanatı” üzerinden eleştiren CHP yönetiminin bugün lüks makam aracı tartışmasında sergilediği tutumun ciddi bir çelişki olduğunu belirtti.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, “Yıllarca AK Parti belediyelerini israfla suçlayan CHP’nin bugün 170 bin Euro’luk VIP lüksünü savunması büyük bir çelişkidir. Uşak halkının hizmetine harcanması gereken kaynakların bir makam aracına aktarılması kabul edilemez. Bunu ‘devletin bir cebinden alınıp diğer cebine konulması’ şeklinde açıklamak ise kamuoyunun aklıyla alay etmektir” ifadelerine yer verdi.

BELEDİYELER KİŞİEL KONFOR ALANI DEĞİL

Açıklamasında belediyelerin kişisel konfor alanı olmadığına dikkat çeken Milletvekili Ertuğrul Kaya, “Bu devletin belediyeleri hiçbir siyasi partinin ya da genel başkanın şahsi kasası değildir. Milletin vergileriyle oluşan bütçenin önceliği vatandaşın ihtiyaçlarıdır. Lüks araç harcamalarını normalleştirmeye çalışmak, CHP’nin yıllardır savunduğu tasarruf söylemiyle açıkça çelişmektedir” dedi.

ŞEFFAFLIK VE TASARRUF İLKESİNE RİAYET ÖNEMLİ

Açıklamasının devamında kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve tasarruf ilkesinin önemine dikkat çeken Kaya, “Devletin, milletin emaneti olan kaynakların siyasi makamların konfor alanına dönüştürülmesine sessiz kalamayız. Bugün bir kez daha görüyoruz ki devletin imkanlarının keyfi kullanımı hangi siyasi yapı tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Bu anlayış, vatandaşın güvenini zedeler” değerlendirmesinde bulundu.