Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonların 5. dalgasında tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında şok edici iddialar gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yolsuzluk iddialarının Büyükçekmece’den Almanya’ya kadar uzanan devasa bir "servet transferi"ne dönüştüğünü ortaya koydu.
Almanya’da lüks villa sitesi: Virchow 72
Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı ayrıntı, Hasan Akgün’ün Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki gayrimenkulleri oldu. İddiaya göre, Akgün’ün "gizli para kasası" olduğu öne sürülen Adem Çukur ve oğlu Kadir Arslan adına kayıtlı Virchow sitesi 72 numarada bulunan 3 lüks villanın, belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle inşa edildiği belirlendi.
Söz konusu villaların edinim tarihindeki toplam değerinin yaklaşık 6 milyon Euro olduğu ifade tutanaklarına yansıdı.
Odesa üzerinden uluslararası para trafiği
Yolsuzluk çarkının sadece gayrimenkulle sınırlı kalmadığı, uluslararası bir finans trafiğinin de yürütüldüğü iddia ediliyor. Belediye yönetimi adına yurt dışındaki para akışını yönettiği öne sürülen müteahhit Abdüssamet Bahadır’ın banka hesapları mercek altına alındı.
İncelemelerde, belediyeden elde edilen kayıt dışı kaynakların Odesa üzerinden farklı yatırım araçlarına dönüştürüldüğü şüphesi ağırlık kazanıyor.
Soruşturma derinleşiyor
Büyükçekmece Belediyesi’ndeki usulsüzlüklerin boyutlarını gözler önüne seren bu "yolsuzluk hattı", emniyet ve yargı birimlerinin koordineli çalışmasıyla deşifre edildi. Şüphelilerin uluslararası para transferleri ve banka hareketleri üzerindeki incelemeler sürerken, davanın ilerleyen süreçlerinde yeni isimlerin de dosyaya eklenmesi bekleniyor.
Siyaset ve yerel yönetim kulislerini sarsan bu gelişmeler, "belediye kaynaklarının şahsi servete dönüştürülmesi" noktasında yargının vereceği karara kilitlenmiş durumda.
Gündem
Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki