Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı

Almanya’da lüks villa sitesi: Virchow 72

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı ayrıntı, Hasan Akgün’ün Almanya’nın Gelsenkirchen şehrindeki gayrimenkulleri oldu. İddiaya göre, Akgün’ün "gizli para kasası" olduğu öne sürülen Adem Çukur ve oğlu Kadir Arslan adına kayıtlı Virchow sitesi 72 numarada bulunan 3 lüks villanın, belediye kaynaklı usulsüz gelirlerle inşa edildiği belirlendi.

Söz konusu villaların edinim tarihindeki toplam değerinin yaklaşık 6 milyon Euro olduğu ifade tutanaklarına yansıdı.

Odesa üzerinden uluslararası para trafiği

Yolsuzluk çarkının sadece gayrimenkulle sınırlı kalmadığı, uluslararası bir finans trafiğinin de yürütüldüğü iddia ediliyor. Belediye yönetimi adına yurt dışındaki para akışını yönettiği öne sürülen müteahhit Abdüssamet Bahadır’ın banka hesapları mercek altına alındı.

İncelemelerde, belediyeden elde edilen kayıt dışı kaynakların Odesa üzerinden farklı yatırım araçlarına dönüştürüldüğü şüphesi ağırlık kazanıyor.

Soruşturma derinleşiyor

Büyükçekmece Belediyesi’ndeki usulsüzlüklerin boyutlarını gözler önüne seren bu "yolsuzluk hattı", emniyet ve yargı birimlerinin koordineli çalışmasıyla deşifre edildi. Şüphelilerin uluslararası para transferleri ve banka hareketleri üzerindeki incelemeler sürerken, davanın ilerleyen süreçlerinde yeni isimlerin de dosyaya eklenmesi bekleniyor.

Siyaset ve yerel yönetim kulislerini sarsan bu gelişmeler, "belediye kaynaklarının şahsi servete dönüştürülmesi" noktasında yargının vereceği karara kilitlenmiş durumda.