Gazze filosuna katıldı, pasaportu askıya alındı! Güney Koreli aktivistten rest: “Sonuçlarına hazırım”

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan uluslararası filoda yer alan Kim Ah-hyun, bir kez daha dünya gündemine oturdu. “Haecho” adıyla tanınan Güney Koreli aktivistin pasaportu, hükümet tarafından askıya alındı. Kararın gerekçesi ise aktivistin ikinci kez yardım filosuna katılması oldu.

Al Jazeera'nın haberine göre, Güney Kore hükümeti, aktivistin eylemlerine devam etmesi halinde Pasaport Yasası kapsamında cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Ancak Haecho, Gazze’ye ulaşması halinde ortaya çıkabilecek tüm sonuçları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kim Ah-hyun, 2025 yılında da Gazze’ye yardım taşıyan filoda yer almış ve İsrail güçlerinin müdahalesi sonrası iki gün boyunca gözaltında tutulmuştu. Yaşanan olay, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu yıl yeniden filoya katılan aktivist için hukuki süreç de başladı. Güney Kore’de faaliyet gösteren insan hakları örgütü Demokratik Toplum İçin Avukatlar grubu, pasaport kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, hükümetin aldığı kararı onaylayarak başvuruyu reddetti.

GAZZE YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Uluslararası yardım girişimlerinden biri olan Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı gemilerin uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulduğu belirtilirken, Haecho’nun içinde bulunduğu grubun yolculuğunu sürdürdüğü aktarıldı.

Uzmanlara göre yaşanan gelişme, yalnızca bir pasaport krizi değil; aynı zamanda hükümetlerin uluslararası aktivizm karşısındaki tutumunu yeniden gündeme taşıyan kritik bir örnek olarak değerlendiriliyor.