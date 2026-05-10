BM'den Ankara'ya stratejik davet: "İş birliğini büyütelim"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Türkiye'nin barış gücü operasyonlarındaki kritik rolüne dikkat çekerek, mevcut iş birliğini sadece sürdürmek değil, daha da derinleştirmek istediklerini belirtti. Lacroix, Türk asker ve polisinin sergilediği profesyonelliğin bu ortaklığı büyütmek için en güçlü zemin olduğunu vurguladı.

BM yetkilisi Lacroix, özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki misyonlarda görev yapan Türk barış gücü personeliyle sık sık karşılaştığını belirtti. Türk görevlilerin performansına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Olağanüstü Performans: Türk asker ve polisinin bağlılığı, profesyonelliği ve görev bilinci "olağanüstü" seviyededir.
  • Varlık Artışı: Bu yüksek performans, barış gücündeki Türk vatandaşı sayısının artırılması için çok güçlü bir zemin oluşturuyor.
  • Kadın Personel Vurgusu: Görüşmelerde, barış gücünde görev alan Türk kadın ve erkek personel sayısının nasıl artırılabileceği özel olarak ele alındı.

Eğitim ve teknolojide Ankara ile ortaklık

Lacroix, Ankara ziyareti sırasında Türk Polis Akademisi'ni de ziyaret ederek Türkiye'nin eğitim kapasitesine dikkat çekti. BM'nin Türkiye ile olan hedefleri arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

  1. Kapasite Geliştirme: Eğitim ve kapasite geliştirme alanındaki mevcut iş birliğini yoğunlaştırmak.
  2. Teknoloji ve Deneyim: Türkiye'nin dijital teknolojilerin etkin kullanımı, dezenformasyonla mücadele ve personel korunması konularındaki derin tecrübesinden faydalanmak.
  3. İş Birliğinde İsteklilik: BM'nin mali kısıtlamalarına rağmen, Türkiye gibi güçlü ortaklarla çalışmaya "son derece istekli" olunması.

Kosova ve Lübnan mesajları

Lacroix, Türkiye'nin Kosova'daki (KFOR) misyonuyla BM'nin oradaki birimleri arasında "mükemmel bir etkileşim" olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki (UNIFIL) duruma da değinen Lacroix, son haftalarda 6 personelin hayatını kaybettiğini hatırlatarak sert bir uyarıda bulundu: "Barış gücü personeline karşı işlenen suçların savaş suçu teşkil edebileceği unutulmamalıdır." Çatışan tarafların, barış gücü personelinin emniyetini sağlama yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Lacroix, bu zorlu koşullarda Türk barış gücü personelinin de her gün büyük bir fark yarattığını sözlerine ekledi.

Bu övgü dolu açıklamalar, Türkiye'nin küresel barışın tesisindeki kilit rolünü bir kez daha tescillemiş oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23