Özgür Özel açıklamıştı: MHP'ye komşu oluyorlar! CHP'nin yedek partisi hazır

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; CHP yönetimi, olası bir kapatma kararına karşı devreye sokacağı yedek partinin genel merkezi için Ankara Balgat’ta bir bina kiraladı. Binanın konumu ise oldukça dikkat çekici:

Adres: Ankara’nın siyasi merkezi olarak bilinen Balgat semti.

Ankara’nın siyasi merkezi olarak bilinen Balgat semti. Mesafe: MHP Genel Merkezi’ne çok yakın bir noktada bulunuyor.

MHP Genel Merkezi’ne çok yakın bir noktada bulunuyor. Özellikleri: Üç katlı olduğu belirtilen binanın her an kullanıma hazır hale getirildiği ifade ediliyor.

Özgür Özel: "Aklı başında her partinin B planı olmalı"

CHP lideri Özgür Özel, yedek parti hamlesinin bir "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) durumu için değil, doğrudan partiyi kapatma girişimlerine karşı bir önlem olduğunu vurguladı. Özel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye birkaç ay kala bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye’de aklı başında her siyasi partinin bir ya da iki partisi olmalı. İkinci parti, üçüncü parti evet; bir kenarda hep tutuyoruz."

Siyasi senaryolar hareketlendi

Parti kaynaklarından sızan bilgilere göre, kiralanan bu bina sadece kapatma davası değil, hukuki süreçlerde yaşanabilecek her türlü "mutlak butlan" ihtimaline karşı da bir stratejik merkez olarak değerlendirilecek. CHP yönetiminin, rüşvet iddialarının Genel Merkez’e kadar uzandığına dair tartışmaların hukuki bir baskıya dönüşmesi ihtimaline karşı bu "B planını" titizlikle yürüttüğü görülüyor.

Balgat'taki bu yeni bina, Türk siyasetinde "yedek parti" tartışmalarını daha uzun süre gündemde tutacak gibi görünüyor.