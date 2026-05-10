Kılıçdaroğlu’na cenazede yumruk atmıştı: 7 yıl sonra sarılıp helalleştiler!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine yumruk atan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisinden özür dileyip helallik isteyen Karakoç'la kucaklaştı. Kılıçdaroğlu görüşmede “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” dedi.

2019 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu, saldırıda yer alan isimlerden Yakup Karakoç (78) ile bir araya geldi.

Saldırı nedeniyle kendisine 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Yakup Karakoç'un talebiyle yapılan görüşme Kılıçdaroğlu’nun ofisinde düzenlendi. Karakoç görüşmede, o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Karakoç “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim” dedikten sonra yaşananlar için özür dileyip helallik istedi. Kılıçdaroğlu, Karakoç’un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.

Kılıçdaroğlu görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra gelen bu helalleşme hamlesi, Türk siyasetinde uzun süre konuşulacak cinsten bir uzlaşı fotoğrafı olarak kayıtlara geçti.

