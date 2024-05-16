Hizbullah'tan füze saldırısı: İsrail ordusuna ait hava üssünü vurdu
Hizbullah'a ait insansız hava aracı Kuzey'deki İsrail Hava Kuvvetleri üssünü vurdu. Saldırının, Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlenen İsrail saldırısına karşı misilleme olduğu belirtildi.
Hizbullah, İsrail'e onlarca füze fırlattı. Sabah saatlerinde meydana gelen saldırı IDF tarafından da doğrulandı.
Hizbullah, İsrail'e onlarca füze fırlattı. Sabah saatlerinde meydana gelen saldırı IDF tarafından da doğrulandı.Jerusalem Post Hizbullah'a ait insansız hava aracının Kuzey'deki İsrail Hava Kuvvetleri üssünü vurduğunu duyurdu.
Hizbullah yaptığı açıklamada, 60'a yakın Katyuşa roketiyle bölgedeki üç askeri üssü hedef aldığını iddia etti. IDF, saldırıda yaklaşık 40 roketin sınırı geçtiğini bildirdi.Hizbullah, saldırının dün gece kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlenen İsrail saldırısına yanıt olduğunu söyledi.