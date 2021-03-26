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Dünya Hizbullah'tan çarpıcı itiraf: Rusya ile yaptık
Dünya

Hizbullah'tan çarpıcı itiraf: Rusya ile yaptık

Hizbullahlı yetkili Ammar el-Musevi, Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya ile Suriye'de Esed rejiminin düşmesini engelledik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:50:00 -
Hizbullah'tan çarpıcı itiraf: Rusya ile yaptık

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün Dış ilişkiler Sorumlusu Ammar el-Musevi, Hizbullah'ın Lübnan parlamentosundaki Grup Başkanı Muhammed Raad liderliğinde 15 Mart'ta Moskova'ya gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin örgüte yakınlığıyla bilinen El-Manar TV'ye konuştu.

“Suriye'de devletin düşmesini engelledik"

Hizbullah'ın uluslararası bir kuşatma altında olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Musevi, Rusya ile iletişim ve iş birliğinin 2010 öncesine dayandığını belirterek, "Hizbullah ile Rusya'nın Suriye'de devletin düşmesini engelleyen başarılarının tarihte yerini alacağını" savundu.

Hizbullah heyetinin Rusya'dan gelen davet üzerine Moskova'ya gittiğini aktaran Musevi, "gerçek dost ve ortak" olarak nitelendirdiği Rus yetkililerle daha fazla istişareye ihtiyaç duyulan gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Programda Musevi'ye "Rusya'nın Türkiye ve Körfez ülkeleriyle açılımlarının ardından Hizbullah'ı Suriye'den tasfiye edeceğine dair analiz ve iddialar ortaya atıldı. Ruslar, Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi için mi heyeti Moskova'ya çağırdı?” sorusu da yöneltildi.

‘Himeymim Üssü'nde olduğumuzu da herkes biliyor'

Hizbullah yetkilisi soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Ziyaret için henüz Beyrut'tan ayrılmadan önce çokça yorumlar işittik. Hizbullah ile Rusya arasında bağları kesme ziyareti diyenler de oldu ancak bunların gerçeklikle alakası yok. Bizler, ele alınan birçok konu arasında Suriye'yi de görüştük. Suriye konusunda yüzde 90 fikir birliği vardı. İş birliği içinde ortaklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Rusya'nın Suriye'deki ana askeri karargahı Himeymim Üssü'nde olduğumuzu da herkes biliyor, bu gizli değildir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart'ta Bakan Sergey Lavrov'un Hizbullah heyetiyle Lübnan'daki durumu ve bölgesel konuları görüştüğünü açıklamıştı.

Hizbullah heyeti, aynı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile de bir araya gelmişti.

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