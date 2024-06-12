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Dünya Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü
Dünya

Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-12 09:16:00 - 2024-06-12 09:19:07
Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 üst düzey yöneticinin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in saldırıları nedeniyle meydana gelen kayıpları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, unvanı için "komutan" ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Talib Sami Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.

Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının, İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.


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İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.

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