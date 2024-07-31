Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler
Irak merkezli Nuceba Hareketi, Lübnan'daki Hizbullah'a tam destek vereceklerini belirterek İsrail'e savaş ilan ettiğini açıkladı.
Irak merkezli Nuceba Hareketi, Hizbullah'ı öne sürerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'e karşı savaş ilan etti.
İSRAİL'E SAVAŞ İLAN ETTİLER: PİŞMAN OLACAKSINIZ
Hizbullah'a tam destek vereceklerini duyuran Nuceba Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada,
"Amerika'nın şeytani evladı olan Siyonist düşman (İsrail), her geçen gün çirkin yüzünü ortaya çıkarıyor.
'HİZBULLAH'A TAM DESTEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ'
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Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle pişman olacaksınız. Hazır ve ayakta olduğumuzu, Hizbullah'a açık ve tam desteğimizi ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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