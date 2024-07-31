  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler
Dünya

Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-31 00:54:00 -
Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler

Irak merkezli Nuceba Hareketi, Lübnan'daki Hizbullah'a tam destek vereceklerini belirterek İsrail'e savaş ilan ettiğini açıkladı.

Irak merkezli Nuceba Hareketi, Hizbullah'ı öne sürerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'e karşı savaş ilan etti.

İSRAİL'E SAVAŞ İLAN ETTİLER: PİŞMAN OLACAKSINIZ

Hizbullah'a tam destek vereceklerini duyuran Nuceba Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Amerika'nın şeytani evladı olan Siyonist düşman (İsrail), her geçen gün çirkin yüzünü ortaya çıkarıyor.

'HİZBULLAH'A TAM DESTEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle pişman olacaksınız. Hazır ve ayakta olduğumuzu, Hizbullah'a açık ve tam desteğimizi ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Husilerden sonra onlar da İsrail'e karşı harekete geçti!
Husilerden sonra onlar da İsrail'e karşı harekete geçti!

Dünya

Husilerden sonra onlar da İsrail'e karşı harekete geçti!

Hizbullah, Katil İsrail'in kuzeyine saldırı düzenledi
Hizbullah, Katil İsrail'in kuzeyine saldırı düzenledi

Dünya

Hizbullah, Katil İsrail'in kuzeyine saldırı düzenledi

Katil Netanyahu yeni katliamlara hazırlanıyor: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek
Katil Netanyahu yeni katliamlara hazırlanıyor: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

Dünya

Katil Netanyahu yeni katliamlara hazırlanıyor: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

İsrail'den Lübnan'a intikam saldırısı! Hizbullah'a 4 noktadan bombalar yağdırdı
İsrail'den Lübnan'a intikam saldırısı! Hizbullah'a 4 noktadan bombalar yağdırdı

Gündem

İsrail'den Lübnan'a intikam saldırısı! Hizbullah'a 4 noktadan bombalar yağdırdı

Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerini vurdu
Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerini vurdu

Dünya

Hizbullah, İsrail ordusunun hedeflerini vurdu

Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!
Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

Dünya

Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!
Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

Dünya

Katil İsrail Hizbullah’ın iki numarasını hedef aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23