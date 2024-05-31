Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Nasrallah'ın televizyon kanalında yayımlanan görüntülü açıklamasında, "Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların İsrail'e karşı yürüttüğü Aksa Tufanı'nın bir varoluş ve kaderini tayin etme çatışması" olduğunu vurguladı.

Bu mücadelede, İsrail'in başarılı olmasının tüm bölge halkları üzerinde çok ciddi etkileri olacağını, yenilgisinin de bölge ve halkları üzerinde çok büyük etkiler yaratacağını kaydeden Nasrallah, "Bu çatışma herkesi ilgilendiriyor, bu çatışmanın bir parçası olabilecek olan olmalıdır. Bu mücadele, Filistin'i ilgilendirdiği gibi Lübnan'ın geleceğini, su ve petrol kaynaklarını da ilgilendiriyor." dedi.

Nasrallah, Lübnan'ın güneyindeki duruma dikkat çekerek, güney cephesinin Filistin, Lübnan ve bölgenin kaderini şekillendirecek savaşın bir parçası olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların hala devam ettiğini söyleyen Nasrallah, dünyanın ABD'nin vetosu nedeniyle aciz durumda olduğunu aktardı.

Nasrallah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun "çılgınları"nın, ülkelerin ve liderlerinin sessizliği gölgesinde Gazze ve Filistin'de soykırım savaşını sürdürdüğünü belirterek, neyse ki işlenen bu suçların dünyayı uyandırdığınu sözlerine ekledi.

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İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 291’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA