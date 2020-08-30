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Aktüel Hizbullah lideri Nasrallah: "Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı"
Aktüel

Hizbullah lideri Nasrallah: "Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 02:22:17 -
Hizbullah lideri Nasrallah: "Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı"

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Amerikalılar'ın kendileriyle iletişim kanalları açmaya çalıştığını ileri sürdü.

Aşure Günü etkinlikleri kapsamında destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, "Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı." dedi.

Nasrallah, konuşmasının devamında, "Bize mal ve makamların yanı sıra ülkedeki siyasi sistemi çıkarlarımız doğrultusunda geliştirme teklifinde bulunuldu. Buna karşı davamızı bırakmamız istendi, bizler de yapmadık ve yapmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Örgütün medyada benzeri görülmemiş karalama kampanyasına maruz kaldığını söyleyen Nasrallah, kendilerine yönelik karalama kampanyalarının yoğun şekilde devam ettiğini öne sürdü.

Nasrallah, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı ülkeler kötü amaçlar için elektronik orduları seferber ederek, bir ülkeye yönelik kamuoyu görüşünü değiştirmeye çalışıyor. Yabancı ve Körfez'deki ülkelerin büyükelçilikleri, yalan haberlerle Hizbullah'ı hedef göstermek için basın organlarına milyonlarca dolar kaynak ayırıyor."

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) geçen yıl Lübnan Parlamentosu'nda görevli 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı.

ABD ve Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkeleri, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile yardımcısı Naim Kasım'ın yer aldığı bazı kişi ve kurumları yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.


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