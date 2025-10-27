Hizbullah lideri Kasım'dan 'silah' açıklaması: “Silahın varlığı, vatanın savunulması için meşrudur”

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, hareketin silahlarını elinde tutma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna konuşan Kasım, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın siyonist rejime karşı bir çatışma başlatma kararı bulunmadığını ancak eğer kendilerine bir savaş dayatılırsa son nefeslerine kadar savaşacaklarını vurguladı.

SİLAH AÇIKLAMASI!

Direniş pozisyonunda olduklarını ve bundan "asla" vazgeçmeyeceklerini kaydeden Kasım, Hizbullah'ın silahlarını elinde tutma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kasım, "Silahın varlığı, vatanın savunulması için meşrudur çünkü varlığımız ile vatanın varlığı arasında bir ayrım yoktur. Düşmanın hesaplarının ya da şartlarının hedefi olmayı reddediyoruz." dedi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.