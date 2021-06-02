"Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah öldü" iddiası

Lübnan'da Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü iddia edildi.

Ülke TV'de yayınlanan Dünya Gündemi programında bu gelişme masaya yatırıldı.

İsrail medyasında yer alan iddiaları; sunucu Taha Dağlı, Anadolu Ajansı Ortadoğu temsilcisi Turgut Alp Boyraz ve Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Mustafa Yetim'e sordu.

Yetim, koronavirüs olduğu ve bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edilen Hasan Nasrallah'la ilgili ortaya atılan iddiaların asparagas olduğunu ifade etti.

Boyraz ise iddaları, "İsrail medyasında yer alan iddialar, pek gündem de olmadı zaten." şeklinde yorumladı.