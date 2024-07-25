Hizbullah İsrail'in aklını aldı! Dünya bunu konuşuyor

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor.Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sınır bölgesindeki askeri hedeflerine yönelik 5 saldırı düzenlendiğini duyurdu.Açıklamada, İsrail güçlerinin konuşlandığı Ştula ve Manara yasa dışı yerleşim birimindeki binaların füzeyle, Hanita Askeri Üssü'nün topçu atışıyla ve Birket er-Rişa Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca İsrail'e ait F-16 tipi savaş uçağının Lübnan hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle hava savunma sistemlerinden füzelerin ateşlendiğini, uçağın hava sahasını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ağır topçu atışlarıyla Aytarun beldesi ve çevresini vurdu. Saldırının ardından bölgedeki tarım arazilerinde yangın çıktı.Başka bir haberde İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Kefr Şuba beldesindeki bazı bölgelere füze fırlattığı aktarıldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hizbullah Hareketi dün sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan İsrail ordusuna ait "Ramat David" askeri hava üssünün insansız hava aracı (İHA) ile çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Videoda, İsrail ordusuna ait askeri üsler, askeri kargo uçakları, kalkış pistleri, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri, yakıt depoları, helikopterler ve stratejik askeri noktalar görülüyor.Hizbullah daha önce de İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri üsler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntülerin yer aldığı iki ayrı İHA görüntüsü yayımlamıştı.

"Elimiz düşman kalelerinin üstünde"

Bugün Hizbullah'a yakın Al Akhbar gazetesinde söz konusu görüntülerin İsrail'in gizli bilgilerini ifşa ettiği yorumu yer aldı ve Hizbullah'ın "Elimiz düşman kalelerinin üstünde" sözü manşetten verildi.

İngiliz Financial Times gazetesi de Hizbullah'ın yayınladığı görüntülerin İsrail'in güvenlik zaaflarını ortaya koyduğuna dikkat çekti ve "Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının İsrail askeri üssü üzerinde kolaylıkla uçabilmesi, İsrail'in hava savunma sistemlerine ilişkin endişeleri gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı. Financial Times ayrıca Hizbullah'ın üs komutanlarının isimlerini ve adreslerini tespit ettiğine dikkat çekti.

Görüntüler bugün İsrail'de günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İsrailli kullanıcılar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, görüntülerin 'utanç verici' olduğunu Hizbullah'ın tüm yeteneklerini kullanarak adeta İsrail'le dalga geçtiğini yazdılar.