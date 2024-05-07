Hizbullah İsrail'i vuruyor! Ölen asker sayısı 13'e yükseldi

Hizbullah katil İsrail'e Lübnan'ın güneyinden saldırılarını sürdürüyor.

The Times of Israel'in haberinde, Hizbullah'ın saldırılarında 8 Ekim 2023'ten beri öldürülen İsrailli siviller ve askerlerin sayısı paylaşıldı.

AA'nın aktardığına göre haberde, Hizbullah'ın Gazze ile dayanışma için Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik farklı silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda ölen toplam asker sayının 13'e yükseldiği ifade edildi. Ayrıca, saldırılarda şu ana kadar 9 İsrailli sivilin de öldüğü kaydedildi.

'İki yedek askerimiz öldü!'

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın dün Metula yerleşim birimine gerçekleştirdiği saldırıda iki yedek askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Hizbullah, İsrail sınırında yer alan yasa dışı Metula yerleşim biriminin güneyinde, İsrail askerlerinin konuşlandığı binanın kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğunu aktarmıştı. İsrail ordusu da Metula'ya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini doğrulamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ölmüştü.

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