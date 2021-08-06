  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ümitcan Uygun'la ilgili sıcak gelişme: ‘Kasten öldürme’ suçundan...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, yangın bölgesindeki vatandaşlara ziyaret
Muğla'da yangın başka bir ilçeye daha sıçradı!
Askeri darbenin yapıldığı ülkede yeni gelişme!
Dünya Hizbullah görüntüleri paylaştı! İşte İsrail'in vurulduğu o anlar
Dünya

Hizbullah görüntüleri paylaştı! İşte İsrail'in vurulduğu o anlar

Hizbullah, İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısının görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 22:23:00 - 2021-08-06 22:32:09

Hizbullah, bugün İsrail’e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

İsrail'e füze saldırısı

Lübnan’da Hizbullah bugün İsrail’e füze saldırısı gerçekleştirmişti. Hizbullah, İsrail’e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Hizbullah’ın İsrail tarafına füze fırlatılması yanı sıra Şeba Çiftlikleri’ndeki açık bölgelerin hedef alındığı anlar yer aldı.

En az 20 füze atıldı

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in önceki gece Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına yanıt olarak Hizbullah’a bağlı "Şehit Ali Kamil Muhsin" ve “Şehit Kasım Tahhan" gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftlikleri’ne füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Saldırıda Hizbullah’tan İsrail tarafına en az 20 füzenin atıldığı aktarılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah’ın İsrail’e düzenlendiği füze saldırısının ardından Lübnan’ın güneyine top mermisi ile saldırdığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay