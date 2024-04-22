Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük
Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait Hermes-450 tipi insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düşürüldüğünü bildirdi.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde düşürülen İsrail İHA'sı hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Lübnan hava sahasını ihlal edip saldırı düzenlemek isteyen düşmana ait Hermes-450 İHA'nın, Lübnan'ın güneyindeki Aişiye bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.
Hizbullah'ın açıklamasında, İsrail İHA'sının nasıl düşürüldüğü hakkında herhangi bir detay verilmedi.
İsrail ordusundan ise düşürülme olayına ilişkin henüz açıklama gelmedi.