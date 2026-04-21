'Hizbullah askeri ya da siyasi yollarla silahsızlandırılacak'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah’ın askeri ya da diplomatik yollarla silahsızlandırılmasının İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarının temel hedefi olduğunu söyledi.

Katz, salı günü ölen İsrail askerlerini anma günü dolayısıyla düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Lübnan’daki askeri kampanyanın stratejik amacının Hizbullah’ın silahsızlandırılması olduğunu ifade etti.

İsrail’in belirlediği bu hedefin değişmediğini vurgulayan Katz, ABD Başkanı’nın da sürece doğrudan dahil olmasıyla siyasi baskının arttığını söyledi.

Katz, “Belirlediğimiz hedef, yani Hizbullah’ın askeri veya siyasi yollarla silahsızlandırılması, savaşın başından beri hedefimizdi ve halen buna bağlıyız. ABD Başkanı’nın doğrudan katılımıyla büyük bir siyasi ivme oluştu ve Lübnan hükümeti üzerinde baskı kuruluyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı ayrıca ateşkes kapsamında askeri operasyonların durdurulmasına rağmen İsrail ordusunun işgal ettiği bölgeleri elinde tutmaya devam edeceğini belirtti.

Katz, Lübnan’daki kara operasyonunun Hizbullah’a yönelik önemli sonuçlar doğurduğunu ancak henüz tamamlanmadığını ileri sürdü.

Açıklamasında, “Lübnan içindeki kara operasyonu Hizbullah’ı ülke genelinde hedef alarak birçok başarı elde etti ancak henüz tamamlanmadı. 1700’den fazla militan etkisiz hale getirildi, bu sayı İkinci Lübnan Savaşı’ndakinin iki katından fazladır.” dedi.

Bu açıklamalar, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin beşinci gününde geldi.

Taraflar arasında ABD arabuluculuğunda doğrudan müzakerelerin yapılması için hazırlıklar sürerken, İsrail’in güney Lübnan’daki köy ve kasabalara yönelik saldırılarının devam ettiği bildiriliyor.

Lübnan’daki yerel kaynaklara göre İsrail saldırılarında çok sayıda ev ve bina yıkılırken, güney bölgelerde yaşayan sivillerin evlerine dönmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Mepa News