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Hizb-ut Tahrir’e bir güzel haber daha! AYM’den 3. defa emsal karar

Yerel mahkemeler Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamalarda ısrarla cephe alırken, Anayasa Mahkemesi (AYM) hukuk dersi vermeye devam ediyor. Yüksek mahkeme, art arda Hizb-ut Tahrir yargılamalarıyla ilgili 3 ayrı hak ihlali ve yeniden yargılama kararı verdi. Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan İ.’nin bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, mahkeme kararlarında, Hizb-ut Tahrir’in bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin yeterli bir değerlendirme yapılmadığına karar verdi.

01 Şubat 2019 Cuma 11:03

Hizb-ut Tahrir yargılamalarına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) olumlu bir daha çıktı. Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunan Adnan İ.’nin yeniden yargılanmasına hükmetti. AYM’nin “adil yargılanma hakkının ihlal edilmesiyle ilgili” ortaya koyduğu gerekçelerin tüm dosyalarda aynı olması; Hizb-ut Tahrir’e uygulanan hukuksuzluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Gözler Adana ağır ceza

Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınlarıyla gündeme getirdiği Hizb-ut Tahrir davalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) emsal teşkil edecek kararlara bir yenisi eklendi. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce cezası onanan Adnan İ.’nin; AYM’ye yaptığı bireysel başvuruda, tarihi bir karara hükmedildi. Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu öne sürülen Adnan İ.’yi haklı bulan AYM, “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine karar veren mahkeme, kararın bir örneğinin hak ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı.

‘Şablon cümle kuruluyor’

Gerekçeli kararında asılsız suçlamalara değinen AYM, mahkeme kararlarında Hizb-ut Tahrir’in bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin yeterli bir değerlendirme yapılmadığına karar verdi. Oybirliği ile alınan kararda şu ifadeler yer aldı: “Derece mahkemelerinin bazı şablon cümlelerin tekrarı görünümünde olan kararlarını hangi temele dayandırdıklarını yeterince açık olarak belirtmediklerini tespit etmiştir.” Anayasa uyarınca “kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayanAnayasa Mahkemesi’nin tarihi kararında şöyle denildi: “İlk derece mahkemesinin, başvurucunun mahkûmiyetine ilişkin kararının gerekçesi ile Yargıtay ilamı incelendiğinde Hizb-ut Tahrir’in bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin olarak yeterli bir değerlendirme yapılmadığı, gerekçelerin başvurucunun temel iddialarını karşılamadığı, benzer başvuruda da anılan karardan ayrılmayı gerektiren bir yön bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

FETÖ’cü hakim ve savcıların kumpasları sonucu Hizb-ut Tahrirli mazlumlar cezaevinde çile dolduruyor. Niyet okuyuculuğu üzerine yapılan yargılamalarda, sudan sebeplerle tutuklanan 37 Hizb-ut Tahrirli Müslüman, gerçek adaletin tecelli edeceği günü bekliyor.

AYM, Hizb-ut Tahrir için ne demişti?

Akit’in deşifre ettiği hukuksuzlukları dikkate alarak Yılmaz Çelik’in bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurguladığı kararında, zulmün durdurulması gerektiğine dikkat çekilmişti. Yargıtay ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir’in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmeden AYM’nin Yılmaz Çelik ile ilgili verdiği hak ihlali kararın gerekçesi 26 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. AYM, geçtiğimiz günlerde de Mahmut Oğuz isimli mazlumun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Hayali örgüt üyeliğinden cezalandırılan Oğuz’un yeniden yargılanmasına karar verilmişti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:03
  1. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Hizb-ut Tahrir
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili4 dk önce
    Yargıtay ayrı telden çalarken, Anayasa Mahkemesi Hukuk Dersi veriyor! Peki bu nasıl oluyor? AYM'ye Gül ve Erdoğan doğrudan atamalar yaptı, emin oldukları ve demokrasiyi kavaramış insanlar! Alt yargı atamaları ise A.Hamid Gül ve müsteşarlardan geçiyor, bilmem kimden geçiyor! Ne kadar kemalist varsa doldurdular. Ne kadar 5816cı varsa aldırlar! Sonucunu görüyoruz işte!!

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