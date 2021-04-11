Hizb-ut Tahrir mağdurlarına yeniden yargılama

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İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali var dediği dava için yeniden yargılamaya hükmetti. AYM’nin hak ihlali kararı vermesi sonrasında, Avukatı Mustafa Kocamanbaş, dosyadaki diğer 21 kişi için de yeniden yargılama yapılması için 21. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu. Mahkeme, sadece başvurucular Ahmet Yağan ve Halit Arslan hakkında yeniden yargılama yapılmasına hükmederken, dosyadaki diğer kişileri emsal kabul etmedi. Dosya, Kocamanbaş’ın 22. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz yerinde görülerek, tüm kişiler için yeniden yargılama kararı verildi. Kararla dosyadan hükümlü sanıklar hakkında infazın durdurulması kararı verildi ve hâli hazırda Bursa Cezaevinde bulunan Bekir Kurtuluş ve İsa Erol tahliye edildi. Böylece hükümlü bulunan 21 kişi hakkında ise yeniden yargılama kararı verildi.

Zulme dönüştü

Anayasa Mahkemesi’nin Hizb-ut Tahrir hakkında verdiği “terör örgütü değildir” kararına rağmen yerel mahkemelerin verdiği niyet okuma cezaları yüksek yargıdan dönerken, ardında büyük bir mağdurlar topluluğu oluşturuyor. Bazı mahkemeler AYM’nin hak ihlali kararlarını emsal görürken, bazıları ise hukuk dışı içtihatlarla ceza vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘Yapılmayan konferans’ yüzünden, konuşmacılardan Mahmut Kar için 12.5 yıl, Abdullah İmamoğlu, Musa Bayoğlu ve Osman Yıldız için ayrı ayrı 6 yıl 3’er ay ceza vermesi bu çifte standardın en bariz örneklerinden biri. Yine Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce Yılmaz Çelik hakkında verdiği karar ve Ankara 6. Ceza Mahkemesi’nin Haluk Özdoğan ve arkadaşları hakkında istediği ceza, Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik sistematik hukuksuzluğu teyit ediyor.