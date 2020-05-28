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Aktüel

Hizan’da yıldırım çarpan 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi

Bitlis’in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:59:36 -
Hizan’da yıldırım çarpan 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi

Bitlis’in Hizan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 30 yaşındaki 3 çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi.



Olay, Hizan’a bağlı Aladana köyünde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin (30), yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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