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Aktüel

Hizan’da trafik kazası: 7 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:23:32 -
Hizan’da trafik kazası: 7 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Soğuksu köyüne giden Refik Y. yönetimindeki 34 CAM 062 plakalı otomobil Nazar Köprüsü Çalışkanlar Köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada sürücü ile eşi ve 5 çocuk yaralandı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Hizan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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