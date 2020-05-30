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Hizan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:55:24 -
Hizan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 ev karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy ve bir mahallede 8 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 4 köy ve bir mahallede 8 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Yukarıayvacık köyünde 4 ev, Ortaca, Kolludere, Akşar köylerinde birer ve Altınoluk Mahallesi'nde ise bir ev geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personelini ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır."

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezasının uygulayacağı anımsatıldı.

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