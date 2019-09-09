Hizan üzümünden 50 milyon TL gelir bekleniyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde 14 bin dekar alanda yetiştirilen organik üzümden bu yıl yaklaşık 50 milyon TL gelir bekleniyor.

İlçeye bağlı 13 köyde üretimi yapılan üzümden, 12 bin ton verim elde edilmesi beklenirken ilin ekonomisine ise ciddi anlamda katkı sağlanması bekleniyor. İlçede 12 çeşit üzüm yetişirken, bölge halkı özellikle miri adlı siyah üzüm yetiştirmeyi daha fazla tercih ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik üzüm hasadının başladığı bugünlerde çiftçileri ziyaret etti. Üzüm hasadıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknikeri Emrullah Yurtada, Hizan ilçesine bağlı 13 köyde, 14 bin dekar alanda hasadına başlanan üzümde, yaklaşık 12 bin ton civarında verim beklediklerini belirtti. Bu yıl üzüm hasadının verimli olduğunu, ilçe ekonomisine yaklaşık 48 milyon TL katkı sunmasının beklentisi içerisinde olduklarını dile getiren Yurtada, "Bugün Hizan ilçemizde başlanan üzüm hasadını yerinde görmek için teknik ekiplerimizle birlikte buradayız. Hizan ilçemiz, dağlık ve yamaç arazilere sahip olduğundan dolayı genellikle düz alanlarda tarla bitkileri yetiştirilmektedir. Yamaç arazilerde ise hem getirisi yüksek hem de işçiliği fazla olmayan meyvecilik yapılmaktadır." dedi.

Üretilen üzümlerin iç piyasada sofralık olarak tüketildiğini vurgulayan Yurtada, “İlçemizde yaklaşık olarak 14 bin dekar alan üzerinde 12 bin ton civarında üzüm üretimi yapılmaktadır. 13 köyde yaklaşık 350 aile tarafında üretim yapılmakta. Genelde üretilen ürünler, iç piyasada sofralık olarak tüketilmektedir. Sofralık tüketiminin yanında ilçe halkı, genelde kışlık tüketim amacıyla pekmez, kuru üzüm ve pestil yapılmaktadır. Ekstra artan ürün olunca da çevre illere gönderiliyor. İlçe ekonomisine yıllık katkısı ise yaklaşık 48 milyon TL’dir. Hizan ilçesinde başta tayfi, miri ve sinciri üzüm çeşidi yetiştirmekle birlikte 13 köyümüzde 12 çeşit üzüm mevcuttur” diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır üzüm yetiştirdiğini belirten Hizan ilçesine bağlı Gayda Yolbaşı mezrasında çiftçilik yapan Ali Yaygaç, bu yıl üzüm hasadından bir hayli memnun olduklarını söyledi. Yaygaç, "Bölge olarak genellikle siyah miri üzümünü tercih ediyoruz. Çok güzel bir verim elde ediyoruz. Satış noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genel olarak Hizan, Tatvan ve Bitlis merkezde üzümü tüketiyoruz. Kilosunu 3 ile 4 TL arasında satıyoruz. Verimi, bakımına bağlıdır. İyi bakarsanız, güzel verim elde edersiniz: Bakarsanız bağ olur, bakmasanız dağ olur" şeklinde konuştu.