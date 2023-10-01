Hız kamerasında inanılmaz görüntü! Araç koltuğunda onu gören polis ekipleri şoke oldu
Slovakya polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti.
Slovakya’da ilginç görüntüler meydana geldi. Slovakya’da seyir halindeki bir aracın sürücü koltuğunda oturan köpek radar kamerasına yakalandı.
Polis, aracın sürücüsüne para cezası verildiğini belirtirken, araç sürücüsü köpeğin aniden kucağına atladığını savundu. Ancak polis memurları radar görüntülerinde durumun öyle olmadığını ve arabada ani bir hareket görünmediğini söyledi.
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