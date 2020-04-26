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Aktüel

Hiyerapolis Antik Kenti gelincik çiçekleriyle bezendi

2020-04-26 13:07:54 -
Hiyerapolis Antik Kenti gelincik çiçekleriyle bezendi

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'deki antik kent Hiyerapolis, doğanın uyanışıyla adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Geçen yıl 2 milyonun üzerinde ziyaretçi kabul eden ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana turistin alınmadığı ören yeri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tamamen ıssızlaştı.

Bölgede yalnızca görevliler bulunuyor.

Ören yeri ve çevresinde, baharın tüm güzellikleri görülebiliyor.

Hierapolis Antik Kenti'nde, kalıntılarla iç içe açan gelincik ve papatyalar ise bölgede güzel bir görüntü oluşturuyor.

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