  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hitler’in torunları imamı katletti
Dünya

Hitler’in torunları imamı katletti

İslam düşmanlığının arttığı Almanya’da ırkçılar, Pakistanlı İmam Şahid Navaz Kadri’yi sokak ortasında döverek katletti. Stuttgart şehrindeki vahşetin katil ya da katilleri ise bulunamadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:10:00 -
Hitler’in torunları imamı katletti

 Münübe Yılmaz 

Avrupa’daki İslamofobi yükselmeye devam ediyor... Türkler ve Müslümanlar  başta olmak üzere sürekli ırkçıların saldırıları altında olan yabancı kökenli insanlar, artık sokak ortasında öldürülüyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinde bir cami imamının sokak ortasında dövülerek katledildiği bildirildi.

26 yaşındaki Pakistan asıllı imam Şahid Navaz Kadri, 21 Aralık’ta uğradığı saldırıda şiddetli bir şekilde darp edildi. Ağır biçimde yaralanan ve komaya giren Kadri, aldığı yaralar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki çocuğu yetim kaldı

Pakistan’ın Almanya Büyükelçisi Dr. Muhammed Faysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla vahşet olayını doğruladı. Öldürülen imamın geçimini sağlamak için aynı zamanda taksicilik yaptığı, Alman asıllı bir eşi ve iki küçük çocuğu olduğu belirtildi. İmamın eşinin de saldırıda yaralandığı rapor edildi.

Olaya dair soruşturmaların sürdüğü, faillerin tespit edilemediği ifade edildi. Pakistan basınındaki haberlerde ise Kadri’nin aile içi şiddete kurban gittiği iddia edilirken, büyükelçiliğin cesedi Pakistan’a getirmek için çalıştığını belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay