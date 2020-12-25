Hitler’in torunları imamı katletti

Münübe Yılmaz

Avrupa’daki İslamofobi yükselmeye devam ediyor... Türkler ve Müslümanlar başta olmak üzere sürekli ırkçıların saldırıları altında olan yabancı kökenli insanlar, artık sokak ortasında öldürülüyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinde bir cami imamının sokak ortasında dövülerek katledildiği bildirildi.

26 yaşındaki Pakistan asıllı imam Şahid Navaz Kadri, 21 Aralık’ta uğradığı saldırıda şiddetli bir şekilde darp edildi. Ağır biçimde yaralanan ve komaya giren Kadri, aldığı yaralar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki çocuğu yetim kaldı

Pakistan’ın Almanya Büyükelçisi Dr. Muhammed Faysal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla vahşet olayını doğruladı. Öldürülen imamın geçimini sağlamak için aynı zamanda taksicilik yaptığı, Alman asıllı bir eşi ve iki küçük çocuğu olduğu belirtildi. İmamın eşinin de saldırıda yaralandığı rapor edildi.

Olaya dair soruşturmaların sürdüğü, faillerin tespit edilemediği ifade edildi. Pakistan basınındaki haberlerde ise Kadri’nin aile içi şiddete kurban gittiği iddia edilirken, büyükelçiliğin cesedi Pakistan’a getirmek için çalıştığını belirtti.