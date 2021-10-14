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Dünya Hitler’in torunları ezana karşı çıktı
Dünya

Hitler’in torunları ezana karşı çıktı

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, büyükşehir belediyesinin cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunabileceğini açıklamasının ardından aşırı sağcılar kudurmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 07:41:00 -
Hitler’in torunları ezana karşı çıktı

 MÜNÜBE YILMAZ 

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, büyükşehir belediyesinin cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunabileceğini açıklamasının ardından aşırı sağcılar kudurmaya başladı.

Almanya'nın ırkçı ve yabancı düşmanı partisi Almanya için Alternatif (AfD), Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’i cuma günleri camilerden ezan okunmasına izin verdiği için yerden yere vurdu. AfD'nin Köln'deki sözcü yardımcısı Matthias Buschges yaptığı açıklamada, “Alınan karar, Almanya'nın Hristiyan değil, Müslüman bir ülke olduğu izlenimini uyandırıyor” dedi.

AfD'nin federal sözcü yardımcısı Beatrix von Storch da partisinin söz konusu karara şiddetle karşı çıktığını söyleyerek, “Ezan din özgürlüğünün, hoşgörünün ve çeşitliliğin ifadesi değildir. Bu, siyasi bir hükmetme, boyun eğdirme ve İslamlaştırma çabasının ifadesidir” iddiasında bulundu.

Köln’de 120 binden fazla Müslüman yaşıyor

Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan ve nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan 120 binden fazla Müslüman'a ev sahipliği yapan Köln’de Belediye Başkanı Henriette Reker geçen hafta, şehirdeki 30'a yakın camide müezzinin cuma namazı çağrısını hoparlörlerden yapmasına izin verileceğini duyurmuştu.

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