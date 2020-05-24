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Dünya

Hitler'in timsahı, 84 yaşında hayatını kaybetti

Nazi Almanyası Lideri Adolf Hitler'e ait olduğu iddia edilen ''Satürn'' isimli timsahın, 84 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:50:00 -
Hitler'in timsahı, 84 yaşında hayatını kaybetti

Konuya ilişkin açıklamada, "Dün sabah Mississippi timsahımız Satürn yaşlılıktan öldü. Yaklaşık 84 yaşındaydı, ve bu son derece saygın bir yaş. Mississippi timsahlarının vahşi doğadaki ömrü ortalama 30 ila 50 yıl arasındadır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de doğan Satürn, direkt Berlin'deki hayvanat bahçesine gönderildi. 23 Kasım 1943’taki bombardımana kadar orda kaldı. Bombardımandan kaçmayı başaran Satürn'den 3 yıl boyunca haber alınamadı.

1946'da İngiliz askerleri onu bulur bulmaz Sovyetler Birliği'ne teslim etti. Satürn, o zamandan beri Moskova Hayvanat Bahçesi’nde hayatını sürdürdü. Moskova'ya gelen Satürn'ün Berlin'deki hayvanat bahçesine değil, Hitler'in koleksiyonuna ait olduğundan bile bahsedildi.

Öte yandan Satürn'ün anısı Moskova'daki Darwin Müzesi'nde yaşatılmasına karar verildi.

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