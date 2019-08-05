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Hitler’e özendi! ‘Lübnan’daki Filistinlileri yakalım’

Lübnan’da hükümetin, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adlı Filistin davasını tasfiye etme planına destek kapsamında aldığı, “Oturma izni olmayan Filistinlilerin çalıştırılmaması” garabetinin ardından bu kez aktris bozuntusu bir sürtük akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
Hitler’e özendi! ‘Lübnan’daki Filistinlileri yakalım’

Lübnan’da hükümetin, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adlı Filistin davasını tasfiye etme planına destek kapsamında aldığı, “Oturma izni olmayan Filistinlilerin çalıştırılmaması” garabetinin ardından bu kez aktris bozuntusu bir sürtük akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Lübnanlı aktrist Soha Kikano’nun sosyal medya hesabında “Hitler’in Yahudilere yaptığı gibi Lübnan’daki Filistinlileri yakmayı” önermesi üzerine çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Al-Wattan Voice’in haberine göre Lübnan’da yaşayan Filistinlilerin çalışma haklarının kısıtlanması sebebiyle düzenledikleri protestoya tepki gösteren aktris bozuntusu Kikano, “Adolph Hitler’in fırınlarını Lübnan’a da kuralım” çağrısında bulundu.

Kikano, hesabından “Sidon’daki Filistinliler çalışma haklarının kısıtlanmasını protesto ediyorlarmış. Kör olsunlar. Onlardan kurtulmak için önlemler almalıyız. Bunun bir kaç yolu var. Biri de Hitler’in fırınlarını kurmak” yazdı. Ayrıca Kikano, Filistinlilerin ülkeyi ”canavarlar gibi istila ettiğini” ve “yasalar olmaksızın çalışmak istediklerini” söyledi.

Kikano’nun paylaşımına sert tepkiler gelirken, Lübnanlı gazeteci Hisham Haddad da ırkçı aktrise dava açılması gerektiğini söyledi ve savcıları göreve çağırdı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
  1. Lübnan
  2. ABD
  3. Yüzyılın Anlaşması
  4. Filistin
  5. Oturma izni
  6. Filistinliler
  7. Lübnanlı gazeteci Hisham Haddad
  8. Soha Kikano

YORUM YAZ

  • Turul Turul 2 sa önce
    Rezalet.
  • abdullahabdullah2 sa önce
    BÜTÜN "soykırımcı, işgalci, istilacı kaatil, faşist SİYASİ EMPERYALİST İDEOLOJİLER AYNI KAPIYA ÇIKAR= SİYONİZM....Hitler ALmanyası=Sİyonist İsrail!.... holokost=Filistin soykırımı
  • HÜSEYİN HÜSEYİN 2 sa önce
    Cehennem ateşinde yanacakları gün yakmanın-yıkmanın ne anlama geldiğini anlayacak deyyuz fakat iş işten geçmiş olacak o hep yanmaya devam edecek.
  • CilalıtaşCilalıtaş2 sa önce
    Ortalıkta dolaşan, minicik çocukların alet edildiği ”Yahudilere ölüm" videosuna gıkı çıkmayanlar neler söylüyor!? Bak, baak, baaak!.. O nekadar ahlaksızsa siz de en az o kadar ahlaksızsınız.
  • yediemirleryediemirler3 sa önce
    sürtük kayışı koparmış,contayı yakmış..
  • YusufYusuf3 sa önce
    Son kullanim tarihi gecmis bunak. Sen gorursun kim nerede nasil yanicak.
  • Mustafa Mustafa 3 sa önce
    Lanetli YAHUDİLERİ Hitler yakmadı öldürmedi. Kendi ırkından saymadıkları kohen soyundan olmayanyahudileri Yahudiler yaktı. KENDİ IRKINI YAKAN BAŞKASINA NE YAPMAZ. KENDİ IRKINI YAKANLARI KİTABIN DA YAZANDA BİR YAHUDİ.
  • ZiyaZiya3 sa önce
    Kesin ... çocuğu yahudi.ermeni. ve haçlı dölü durtipe baksansana ....gibi
  • Ziya Ziya 3 sa önce
    ALLAH senin belani versin sürtuk gücün yetiyorsa bir dene bakalım adı ........seni
  • Zenci MusaZenci Musa3 sa önce
    Bu ... karı batılıhaçlı-siyonist kafasının Filistin hakkındaki düşüncesini ifşa etmiş.O kadar.
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber3 sa önce
    Aslında israile ve abd ye iyi bir gönderme yapmış "kadının niyetini bilmem ama" tüm dünyaya bu yapılanların bir tık ilerisi 1940 da size yapılanlar olacaktır mesajı vermiş...Yani sizde sizi yakan hitler gibi tarihe geçen canilersiniz demiş ve sansasyonla bunu tüm dünya duymuş oldu...
  • orak çekiçorak çekiç3 sa önce
    ...eden ne beklenir

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