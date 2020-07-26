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Eğitim

Hitit Üniversitesi 2020 taban puanları Hitit Üniversitesi başarı sıralamaları

Çorum Hitit Üniversitesi bölümlerinin 2020 yılına ilişkin taban puanlarını ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanan 2020 YKS tercih kılavuzu sonrası merak edilmeye başlandı. İşte Hitit Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 2 yıllık bölüm taban puanları ile 4 yıllık bölümleri taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:14:00 -
Hitit Üniversitesi 2020 taban puanları Hitit Üniversitesi başarı sıralamaları

İşte 2020 Lisans Taban Puanları, 2020 Önlisans Taban Puanları, 2020 Hukuk Taban Puanları, Tıp Fakültesi Taban Puanları, Mühendislik Taban Puanları, Öğretmenlik Taban Puanları, 2020 Hitit Üniversitesi Taban Puanları başarı sıralamaları.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Hitit Üniversitesi Aşçılık başarı sırası 1237434 taban puanı 222,99203

Hitit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 990010 taban puanı 241,32174

Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik başarı sırası 1065257 taban puanı 235,45129

Hitit Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 636984 taban puanı 271,49152

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Hitit Üniversitesi Grafik Tasarımı başarı sırası 1696813 taban puanı 190,95445

Hitit Üniversitesi İç Mekan Tasarımı başarı sırası 1715641 taban puanı 188,91129

Hitit Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sırası 368597 taban puanı 306,66277

Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1537763 taban puanı 202,37742

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro başarı sırası 1363516 taban puanı 214,07857

Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği başarı sırası 1294274 taban puanı 218,99340

Hitit Üniversitesi Lojistik başarı sırası 1730727 taban puanı 186,70398

Hitit Üniversitesi Tapu ve Kadastro başarı sırası 916576 taban puanı 247,01447

Hitit Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik başarı sırası 941133 taban puanı 245,12096

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Hitit Üniversitesi Adalet 832990 - 253,68328

Hitit Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1379248 - 212,98213

Hitit Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1730915 - 186,66809

Hitit Üniversitesi İşletme Yönetimi  1740652 - 184,29998

Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim 1732881 - 186,27672

Hitit Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1646105 - 195,09374

Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1110892 - 232,00601

Hitit Üniversitesi Sosyal Güvenlik 1444892 - 208,47940

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler 1022911 - 238,74160

Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi 1226235 - 223,78004

Hitit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 1719918 - 188,36838

Hitit Üniversitesi Yerel Yönetimler 1739170 - 184,74230

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  1468331 - 206,92538

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1040278 - 237,39194

Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1229983 - 223,51371

Hitit Üniversitesi Fizyoterapi 570004 - 278,66680

Hitit Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1317432 - 217,34316

Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler 1079650 - 234,35970

Hitit Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 1586323 - 199,17858

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1064177 - 235,53462

Hitit Üniversitesi Elektrik 1235705 - 223,11607

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro 1178158 - 227,13652

Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro  1359264 - 214,37497

Hitit Üniversitesi İç Mekan Tasarımı 1655116 - 194,43000

Hitit Üniversitesi İnşaat Teknolojisi  1578528 - 199,69011

Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  1038035 - 237,56474

Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  1382643 - 212,74573

Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 858461 - 251,63739

Hitit Üniversitesi Makine 1286580 - 219,54628

Hitit Üniversitesi Mekatronik 1232042 - 223,36699

Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar 1737206 - 185,29073

Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 1344190 - 215,42075

Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi başarı sırası 1643526 taban puanı 195,27851

Hitit Üniversitesi 4 yıllık taban puanları başarı sarası

 

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