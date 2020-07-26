Hitit Üniversitesi 2020 taban puanları Hitit Üniversitesi başarı sıralamaları
Çorum Hitit Üniversitesi bölümlerinin 2020 yılına ilişkin taban puanlarını ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanan 2020 YKS tercih kılavuzu sonrası merak edilmeye başlandı. İşte Hitit Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 2 yıllık bölüm taban puanları ile 4 yıllık bölümleri taban puanları.
İşte 2020 Lisans Taban Puanları, 2020 Önlisans Taban Puanları, 2020 Hukuk Taban Puanları, Tıp Fakültesi Taban Puanları, Mühendislik Taban Puanları, Öğretmenlik Taban Puanları, 2020 Hitit Üniversitesi Taban Puanları başarı sıralamaları.
Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Hitit Üniversitesi Aşçılık başarı sırası 1237434 taban puanı 222,99203
Hitit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 990010 taban puanı 241,32174
Hitit Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik başarı sırası 1065257 taban puanı 235,45129
Hitit Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri başarı sırası 636984 taban puanı 271,49152
Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Hitit Üniversitesi Grafik Tasarımı başarı sırası 1696813 taban puanı 190,95445
Hitit Üniversitesi İç Mekan Tasarımı başarı sırası 1715641 taban puanı 188,91129
Hitit Üniversitesi İlk ve Acil Yardım başarı sırası 368597 taban puanı 306,66277
Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1537763 taban puanı 202,37742
Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro başarı sırası 1363516 taban puanı 214,07857
Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği başarı sırası 1294274 taban puanı 218,99340
Hitit Üniversitesi Lojistik başarı sırası 1730727 taban puanı 186,70398
Hitit Üniversitesi Tapu ve Kadastro başarı sırası 916576 taban puanı 247,01447
Hitit Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik başarı sırası 941133 taban puanı 245,12096
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Hitit Üniversitesi Adalet 832990 - 253,68328
Hitit Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1379248 - 212,98213
Hitit Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1730915 - 186,66809
Hitit Üniversitesi İşletme Yönetimi 1740652 - 184,29998
Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim 1732881 - 186,27672
Hitit Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1646105 - 195,09374
Hitit Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1110892 - 232,00601
Hitit Üniversitesi Sosyal Güvenlik 1444892 - 208,47940
Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler 1022911 - 238,74160
Hitit Üniversitesi Spor Yönetimi 1226235 - 223,78004
Hitit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 1719918 - 188,36838
Hitit Üniversitesi Yerel Yönetimler 1739170 - 184,74230
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1468331 - 206,92538
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1040278 - 237,39194
Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1229983 - 223,51371
Hitit Üniversitesi Fizyoterapi 570004 - 278,66680
Hitit Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1317432 - 217,34316
Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler 1079650 - 234,35970
Hitit Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 1586323 - 199,17858
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Hitit Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1064177 - 235,53462
Hitit Üniversitesi Elektrik 1235705 - 223,11607
Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro 1178158 - 227,13652
Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro 1359264 - 214,37497
Hitit Üniversitesi İç Mekan Tasarımı 1655116 - 194,43000
Hitit Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1578528 - 199,69011
Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1038035 - 237,56474
Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1382643 - 212,74573
Hitit Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 858461 - 251,63739
Hitit Üniversitesi Makine 1286580 - 219,54628
Hitit Üniversitesi Mekatronik 1232042 - 223,36699
Hitit Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar 1737206 - 185,29073
Hitit Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 1344190 - 215,42075
Hitit Üniversitesi Yapı Denetimi başarı sırası 1643526 taban puanı 195,27851
Hitit Üniversitesi 4 yıllık taban puanları başarı sarası