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Histeri nedir? | Histerikli insanda görülen özellikler

Günlük hayatta kullanılan bir terim olan histerinin altında pek çok sebep yatar. Histerik insanın en baştaki özelliği reddedilmekten korkmak ve sürekli birileri tarafından onaylanma arzusudur. İşte, histeri ile ilgili detaylar...

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
Histeri nedir? | Histerikli insanda görülen özellikler

Günlük hayatta kullanılan bir terim olan histerinin altında pek çok sebep yatar. Histerik insanın en baştaki özelliği reddedilmekten korkmak ve sürekli birileri tarafından onaylanma arzusudur. İşte, histeri ile ilgili detaylar...

Histeri nedir?

Histeri, taşkınlık, ani sinirlenme, hareket bozuklukları, geçici kişilik değişimi ve günlük hafıza kaybı gibi çeşitli sistemlere ait psikosomatik şikayetlerle kendini gösteren psikonevrotik bir bozukluktur. Denetim dışına çıkıp kişinin işlevselliğini aksattığında aşırı hayal gücü veya korkuları ifade eden nevrotik zihinsel bir hastalığı tanımlar. Histeri, hastalarda ani, sinirsel, nevrotik bir hastalık olarak bilinir. Histerik hasta, kendindeki ruh sağlığının bozukluğundan habersizdir.

Genellikle bilinç altında kalmış zihinsel bir nedenin çok çeşitli fiziksel ya da psikopatik bozukluklara yol açtığı histeride ya geçici ve çok şiddetli krizler ya da sürekli davranış bozuklukları görülür. Fransız hekimi Charcot'nun tanımladığı "büyük kriz" dışında, bedensel belirtileri şunlardır: Felçler, ağrıya duyarsızlık, titreme, nefes darlığı, kasılma, görme, konuşma ve işitme bozuklukları, spazm hatta yalancı gebelikler. 

Histerinin tarihi

Tarihte histeri ilk defa Yunanlar tarafından "hysterikos" ismi ile anıldığı bilinmektedir. Bir hastalık olarak ilk defa Hipokrat tarafından teşhis edilmiş ve yine ismi de Hipokrat tarafından verilmiştir. Hipokrat bu hastalığı ilk olarak kadınlarda bulgulayıp, hastalığın kadın rahmi olan uterusun yarattığı bir buhran olarak açıklamıştır. 

Freud ve Histeri

Histeri ayrıca, doğrudan psikanalizin de kökeninde yer alır, Freud, Charcot'nun görüşlerine dönmüş ve isteriyi, hastanın bilinçaltına ittiği, çoğunlukla cinsel kökenli, daha derin bir bozukluğu bedenine yansıttığı sürece çok kolay tanınabilen bir nevroz olarak betimlemiştir. Freud, dönüşme (hasta ruhsal yıkımını bedensel bozukluklara dönüştürür) ve korku (fobi) histerisi olarak iki büyük isteri biçimi ayırt etmiştir.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
  1. Histeri
  2. Histeri nedir
  3. Histeri hastaları
  4. Histerikli bireyler
  5. Histerikli bireylerde görülen özellikler
  6. Histerikli insanda görülen özellikler
  7. Histerinin tarihi
  8. Freud ve Histeri

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