AFAD duyurdu! Bu defa o ilimiz sallandı
AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça’ya 122 kilometre uzaklıkta kaydedilen depremin derinliği 20,12 kilometre olarak ölçüldü.
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AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça’ya 122 kilometre uzaklıkta kaydedilen depremin derinliği 20,12 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Datça’ya 122 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Verilere göre deprem, 29 Eylül 2026 saat 10.10’da kaydedildi. Depremin derinliği 20,12 kilometre olarak ölçüldü.
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