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AFAD duyurdu! Bu defa o ilimiz sallandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AFAD duyurdu! Bu defa o ilimiz sallandı

AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça’ya 122 kilometre uzaklıkta kaydedilen depremin derinliği 20,12 kilometre olarak ölçüldü.

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Foto - AFAD duyurdu! Bu defa o ilimiz sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Datça’ya 122 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

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Foto - AFAD duyurdu! Bu defa o ilimiz sallandı

Verilere göre deprem, 29 Eylül 2026 saat 10.10’da kaydedildi. Depremin derinliği 20,12 kilometre olarak ölçüldü.

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