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Aktüel

Hisarcık’ta Ramazan topu yerine ses bombası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından Ramazan ayında iftar vakitlerini duyurmak için geleneksel Ramazan topunun yerine ses bombası atılıyor.

2020-04-28 12:12:22 -
Hisarcık’ta Ramazan topu yerine ses bombası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından Ramazan ayında iftar vakitlerini duyurmak için geleneksel Ramazan topunun yerine ses bombası atılıyor.


Hisarcık Belediyesi 5 yıldan bu yana iftar vaktini haber vermek üzere atılan eski döküm savaş topunun yerine, kullanımı kolay, güvenli ve ucuz olan ses bombasını tercih ediyor. Kontrollü bir şekilde patlatılan ses bombasının parça tesirinin olmadığını ve gökyüzünde patladığından kullanıcıya zarar vermediğini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Her gün iftar vakti düzenli olarak itfaiye teşkilat binasının önünde hazırlanan rampadan akşam ezanının okunmaya başlamasıyla birlikte ateşlenen ses bombası çıkardığı yüksek sesle vatandaşlarımıza iftarı haber vermektedir. Ses bombası kullanımı kolay, güvenli ve ucuzdur. Bomba fitilinin ateşlemesinin ardından 80 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra patlamaktadır. Ayrıca eski toplardan daha fazla ses çıkarttığı için ses bombasının sesi ilçeye yakın köylerimizde de rahatlıkla duyulmaktadır" dedi.

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