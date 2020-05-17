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Sağlık

Hisarcık’ta iki mahallede karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 Mayıs Pazar günü karantinaya alınan Şehitler Mahallesi’nin tamamı ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi’ndeki iki sokakta karantina uygulaması kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:08:17 -
Hisarcık’ta iki mahallede karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 Mayıs Pazar günü karantinaya alınan Şehitler Mahallesi’nin tamamı ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi’ndeki iki sokakta karantina uygulaması kaldırıldı.


İlçede bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs Pazar günü Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121 Sokak‘ta uygulamaya konulan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 17 Mayıs Pazar günü saat 14.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

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