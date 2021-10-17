Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanvekilliğine yeniden seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası (EUROCHAMBRES) Başkanvekilliği görevine yeniden seçildi.
Hisarcıklıoğlu’nun başkanvekilliğini yürüttüğü EUROCHAMBRES’ın genel kurulu, önceki gün elektronik ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.