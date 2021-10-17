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Ekonomi Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanvekilliğine yeniden seçildi
Ekonomi

Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanvekilliğine yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası (EUROCHAMBRES) Başkanvekilliği görevine yeniden seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:44:00 -
Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkanvekilliğine yeniden seçildi

Hisarcıklıoğlu’nun başkanvekilliğini yürüttüğü EUROCHAMBRES’ın genel kurulu, önceki gün elektronik ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

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